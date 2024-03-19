Исследование Европейской комиссии показывает, что, хотя основной проблемой малых предприятий в Эстонии является нехватка рабочей силы, собственная бюрократия Эстонии препятствует компаниям найти необходимых людей в Европейском союзе. По словам аналитика банка Finora, ориентированного на малые предприятия, это уменьшает надежды большинства рабочих в Эстонии на повышение зарплаты.
Исследование: бюрократия Эстонии препятствует найму специалистов из ЕС
По словам Стена Андреаса Каска, аналитика Finora Bank, который в основном финансирует малые предприятия, картина, которая вырисовывается в результате исследования, является неожиданной и тревожной, поскольку предполагаемая легкость найма работников из стран ЕС часто подчеркивается как лучшая альтернатива иммиграции из третьих стран.
«Однако недавнее исследование показывает, что внутренняя бюрократия является для малых предпринимателей Эстонии в четыре раза большим препятствием для набора персонала внутри Европейского союза, чем в среднем по Европе - это указали 54% предпринимателей из Эстонии, в то время как в среднем по союзу - 14%. Таким образом, кажется, что сама Эстония держит нашу крупнейшую группу работодателей в некотором роде в стороне от общего рынка труда Европейского союза», - сказал Каск.
По словам аналитика, обнаруженная в исследовании проблема крайне важна для Эстонии, поскольку малые и средние предприятия составляют большую часть нашей экономики, предоставляют работу большинству людей в Эстонии, а нехватка квалифицированных рабочих в то же время является их основной заботой.
«Если малые предприятия не могут реализовать свои планы, не будут расти ни экономика Эстонии, ни зарплаты людей в Эстонии. Нехватка необходимых квалифицированных рабочих, согласно исследованию, является основной проблемой для 41% малых предприятий Эстонии, значительно превосходя другие проблемы, такие как доступ к финансированию, с которым тоже в Эстонии не все в порядке», - объяснил Каск.
Согласно исследованию, 9% малых предприятий Эстонии пытались нанять квалифицированных рабочих из других стран Европейского союза.
«Например, в Швеции этот показатель составляет 14%, в Финляндии - 7%, а в Латвии, Литве и Польше - только 5%. Таким образом, предприниматели малого бизнеса в Эстонии явно пытаются использовать свободу передвижения рабочей силы в Европейском союзе в пользу нашей экономики, но для более чем половины из них собственная бюрократия Эстонии создала проблемы с этим», - указал Кас.
Стен Андреас Каск подчеркнул, что решение проблемы, вероятно, способствовало бы также умному развитию экономики Эстонии и, как следствие, общему повышению зарплат.
«Если в целом в Европейском союзе нехватка квалифицированных работников означает в основном дефицит технических работников, то в малых предприятиях Эстонии на первом месте стоит нехватка специалистов, необходимых для разработки - в Эстонии этот показатель составляет 34%, в то время как в среднем по Европе - только 20%. Таким образом, упрощение найма из Европы, вероятно, помогло бы Эстонии приблизиться к пяти самым богатым странам Европы», - предложил аналитик Finora Bank.
Исследование Евробарометра было проведено во всех 27 странах-членах Европейского союза, а также в Исландии, Норвегии, Швейцарии, Великобритании, Северной Македонии, Турции, Соединенных Штатах Америки, Канаде и Японии для сравнения. В Европейском союзе было опрошено 13 253 представителя малых и средних предприятий, из них 499 - в Эстонии.