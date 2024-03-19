Исследование: бюрократия Эстонии препятствует найму специалистов из ЕС

По словам Стена Андреаса Каска, аналитика Finora Bank, который в основном финансирует малые предприятия, картина, которая вырисовывается в результате исследования, является неожиданной и тревожной, поскольку предполагаемая легкость найма работников из стран ЕС часто подчеркивается как лучшая альтернатива иммиграции из третьих стран.

«Однако недавнее исследование показывает, что внутренняя бюрократия является для малых предпринимателей Эстонии в четыре раза большим препятствием для набора персонала внутри Европейского союза, чем в среднем по Европе - это указали 54% предпринимателей из Эстонии, в то время как в среднем по союзу - 14%. Таким образом, кажется, что сама Эстония держит нашу крупнейшую группу работодателей в некотором роде в стороне от общего рынка труда Европейского союза», - сказал Каск.

По словам аналитика, обнаруженная в исследовании проблема крайне важна для Эстонии, поскольку малые и средние предприятия составляют большую часть нашей экономики, предоставляют работу большинству людей в Эстонии, а нехватка квалифицированных рабочих в то же время является их основной заботой.

«Если малые предприятия не могут реализовать свои планы, не будут расти ни экономика Эстонии, ни зарплаты людей в Эстонии. Нехватка необходимых квалифицированных рабочих, согласно исследованию, является основной проблемой для 41% малых предприятий Эстонии, значительно превосходя другие проблемы, такие как доступ к финансированию, с которым тоже в Эстонии не все в порядке», - объяснил Каск.