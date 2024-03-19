Согласно анализу портфеля жилищных кредитов Bigbank, в феврале по сравнению с тем же периодом прошлого года было заключено в два с половиной раза больше договоров о жилищном кредите, и их общий объем был почти в три раза больше. Средняя сумма кредита составила 113 200 евро, что на 17% больше, чем годом ранее.
Банк: жилищных кредитов выдано в два с половиной раза больше, чем в прошлом году
По оценке руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, рынок стал значительно более активным, прежде всего потому, что банки сделали стоимость кредитных денег более доступной. «Похоже, что многие люди терпеливо ждали, пока общая кредитная среда станет более благоприятной. Снижение банковской маржи привело к повышению интереса, несмотря на то, что ставка Euribor все еще остается на прежнем уровне», — прокомментировала рыночную ситуацию Пехтер, отметив, что перемены стали хорошо заметны уже в январе, когда Bigbank предложил жилищный кредит с маржой 1,65%.
По сравнению с тем, что было месяцем ранее, то есть в январе, рост на рынке жилищного кредитования также очевиден: договоров было заключено на 16% больше, а средняя сумма кредита увеличилась на 5,5%.
«В последние несколько лет часто случалось, что лучшие предложения сначала поступали от небольших банков, и только потом в какой-то момент аналогичные предложения начинали делать крупные банки, доминирующие на рынке. Эта тенденция была одинаковой как в отношении кредитов, так и в отношении вкладов», – так описала руководитель Bigbank общую для эстонского розничного банкинга закономерность и подчеркнула, что толчок здоровой и выгодной заемщикам конкуренции могут дать прежде всего сами заемщики, если они будут запрашивать предложение от нескольких разных банков.
Йонна Пехтер считает, что тот факт, что предложение с хорошей процентной ставкой действует без ограничений, также способствует активности рынка жилищного кредитования. «Неважно, кто именно берет кредит, и какое именно жилье планируется приобрести – деньги, предоставляемые в кредит, совершенно одинаковы для всех. Поэтому и процентные ставки по жилищному кредиту должны быть одинаково выгодными для всех», – уверена Пехтер, и в качестве примера приводит новостройки с классом энергоэффективности A.
«Конечно, многим хотелось бы, чтобы их дом был современным и экономичным, но реальность такова, что сегодня покупка такого дома многим жителям Эстонии все еще не по карману. Но, на мой взгляд, это не значит, что эти люди должны чувствовать себя как-то хуже или, что их кредит при покупке нового жилья должен стоить дороже», – объяснила руководитель Bigbank.