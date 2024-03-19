Банк: жилищных кредитов выдано в два с половиной раза больше, чем в прошлом году

По сравнению с тем, что было месяцем ранее, то есть в январе, рост на рынке жилищного кредитования также очевиден: договоров было заключено на 16% больше, а средняя сумма кредита увеличилась на 5,5%.

«В последние несколько лет часто случалось, что лучшие предложения сначала поступали от небольших банков, и только потом в какой-то момент аналогичные предложения начинали делать крупные банки, доминирующие на рынке. Эта тенденция была одинаковой как в отношении кредитов, так и в отношении вкладов», – так описала руководитель Bigbank общую для эстонского розничного банкинга закономерность и подчеркнула, что толчок здоровой и выгодной заемщикам конкуренции могут дать прежде всего сами заемщики, если они будут запрашивать предложение от нескольких разных банков.