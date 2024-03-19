Главком ВСУ рассказал, что может принести успех в борьбе с Россией

«Развитие применения беспилотных систем - это мой приоритет. Ищем асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество над количественно превосходящим противником. Подходим комплексно к планированию наших потребностей, в первую очередь учитывая актуальный опыт с поля боя», - заявил Сырский СМИ вчера поздно вечером после встречи с депутатом Вадимом Сухаревским, сообщает Reuters.

Обе стороны увеличили использование дронов, что привело к переходу от боевых действий к атакам на военную, энергетическую и транспортную инфраструктуру друг друга. Поскольку украинская армия сталкивается с проблемами в получении боеприпасов и укомплектованием линии фронта, российские войска усилили давление по всей линии фронта и добились некоторого успеха.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках военных реформ в феврале отдал приказ о создании в составе Вооруженных Сил Украины отдельного вида войск, занимающегося дронами. Сухаревский был назначен руководить разработкой беспилотных летательных аппаратов и их использованием.

Военные аналитики говорят, что дроны могут дать Украине технологическое преимущество перед Москвой, учитывая нехватку артиллерийских снарядов и другого более традиционного вооружения. Однако и российская дронная индустрия быстро развивается, пишет Reuters.

Поскольку дроны становятся меньше, смертоноснее и их дальность полета увеличивается, Украина в последние месяцы использовала их для атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. После атак Россия потеряла оценочно 7 процентов своей нефтеперерабатывающих мощности в первом квартале этого года.

Атаки украинских воздушных и морских дронов на Черноморский флот России в Крыму, некоторые из которых были успешными, также побудили Министерство обороны России в выходные пообещать защитить флот от будущих атак.