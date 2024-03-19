В Санкт-Петербурге вернувшийся с войны в Украине бывший заключенный убил человека в ресторане и продолжил ужин

Убийство сняла камера видеонаблюдения. На кадрах, которые публикует «Бумага», видно, что Исаков вынимает пистолет и стреляет в сидящего напротив него мужчину. Жертва вскакивает и падает недалеко от стола. Исаков подходит и делает несколько выстрелов, а затем возвращается к столу и продолжает есть. Как отмечает «Фонтанка», Исаков не пытался скрыться с места преступления, его задержали прибывшие в ресторан полицейские. Издание предполагает, что убийство было спланированным, а не спонтанным.