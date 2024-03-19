В летнем сезоне Таллиннский аэропорт предложит прямые рейсы в более чем 50 пунктов назначения

На выбор предлагается шесть новых направлений - Бургас, Прага и Дубай, а также вновь открытые Биллунд, Мальта и Рим. Впервые в истории Эстонии будет открыт прямой регулярный рейс из Таллинна в Объединенные Арабские Эмираты.

Помимо новых направлений, увеличится частота полетов, и почти все 17 авиакомпаний, летающих из Таллинна, увеличат пропускную способность в этом летнем сезоне, что означает, что количество билетов в продаже будет на 20% больше, чем в 2023 году, и превысит показатель 2019 года.

В то же время не все направления будут доступны уже с 31 марта: например, Pegasus Airlines начнет летать в Анталью с 6 апреля, а линия в Дубай откроется 12 октября.

Летний сезон стартует 31 марта и продлится до 27 октября.

По словам члена правления Tallinna Lennujaam AS Ээро Пяргмяэ, аэропорт очень доволен летним расписанием полетов. «Это редкий год, когда мы можем объявить о приходе в Таллинн трех новых авиакомпаний. Эстонские путешественники еще не очень хорошо знакомы с Eurowings, входящей в группу Lufthansa, или Transavia France, входящей в группу KLM/Air France, но мы надеемся, что на рейсах в Прагу и Париж будет много пассажиров», - сообщил он.

«Авиакомпания flydubai, которая начнет полеты в Дубай 12 октября, также откроет для наших пассажиров сеть Emirates, что означает еще больше вариантов дальнемагистральных полетов. В дополнение к новым маршрутам на лето возвращается множество старых направлений, так что у нас есть большой выбор», - отметил Пяргмяэ.

Направления регулярных рейсов в летнем расписании полетов 2024 года:

Амстердам, Анталья, Афины, Барселона, Берлин, Биллунд, Бургас, Брюссель, Дубай, Дублин, Дубровник, Франкфурт, Гран-Канария, Хельсинки, Ираклион, Стамбул, Копенгаген, Курессааре, Кутаиси, Кярдла, Лондон (аэропорты Лутон, Станстед, Гэтвик), Малага, Мальта, Милан (аэропорты Бергамо и Мальпенса), Мюнхен, Ницца, Осло, Пафос, Париж (аэропорты Шарль де Голль и Орли), Прага, Родос, Рига, Рим, Сплит, Стокгольм, Цюрих, Тампере, Тенерифе, Тревизо (Венеция), Варшава, Вена и Вильнюс.

Направления чартерных рейсов:

Анталья, Бодрум, Бургас, Катания, Энфида, Фару, Фуншал, Ираклион, Хургада, Корфу, Ламеция, Ларнака, Родос, Шарм-Эй-Шейх, Маттала (Шри-Ланка) и Тиват.