Видео ⟩ Очень странное испытание: знаменитая биатлонистка расстреляла обнаженного мужчину

Нынешний сезон четырехкратной чемпионки мира оказался слабым. После чемпионата мира в Нове-Место она решила прекратить участие в дальнейших этапах. Тем самым, Вирер, двукратная чемпионка серии Кубка мира, пропустила три последних этапа сезона.

И в то время, как конкурентки соревновались по ту сторону океана, итальянка выступала в эфире отечественной телепрограммы Stasera c'é Cattelan. В числе прочего, на передаче испытали и стрелковые навыки Вирер.

Правда, испытание оказалось довольно странным. Лучшая биатлонистка страны должна была стрелять по мишени, прикрывающей интимную зону обнаженного мужчины. Но вместо обычной винтовки в этот раз Вирер стреляла из лазерной.

Правда, обсуждались и более серьезные темы. Например, о будущем.

«Мне 33 года. Кто-то из биатлонистов завершает карьеру в 30, кто-то в 35 лет. Я еще не решила, что буду делать», — призналась Вирер.

С одной стороны, мотивирует зимняя Олимпиада, которая пройдет в 2026 году, а с другой стороны... "

«До нее еще два года, - размышляла Вирер в интервью La Repubblica в феврале. - Сначала я отдохну, а потом посмотрим, что будет дальше».

В то же время она намекнула и на продолжение: «Я бы не хотела завершать после этого сезона, который не отражает мой уровень».

Вирер не попала в десятку лучших ни в одном личном зачете серии Кубка мира в этом году. На чемпионате мира она тоже была очень далека от топовых спортсменок.