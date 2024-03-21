Учительница украинского языка и литературы из Славянска: «Мои дети для меня – герои»

Поэтому дети сегодня изучают только украиноязычный компонент. Если физику, математику и прочие подобные дисциплины, в принципе, не имеет значения, на каком языке преподавать, то украинский язык, история, география идут как основные.

– Один и тот же предмет может преподаваться по-разному в разных странах.

– Да, это так. Именно поэтому у нас есть индивидуальный подход к каждому ребенку. Диалог идет постоянно. Мы же смотрим на ребенка не как на часть массы, а общаемся с конкретным человеком, изучаем его потребности, где, что было пропущено, и пытаемся в индивидуальном порядке все это наверстать.

– Есть ли отток детей из украинской школы в связи с тем, что война затягивается и многие устают учиться на две школы?

– Что касается тех детей, с которыми я работаю, нет, большинство из них осталось. Да, тяжело, сложно, но они пока что тянут эти две программы.

– Во время войны особо обострилось внимание к патриотическому воспитанию детей. Вы преподаете, можно сказать, уникальный предмет. Мне видится так, что на таких людях сейчас лежит какая-то титаническая ответственность. Что изменилось в преподавании этого предмета после 24 февраля?