Министр экономики и ИТ Тийт Рийсало сказал в понедельник на саммите по демократии в Сеуле, что только демократия может гарантировать стабильные мир и безопасность в мире.
Министр Рийсало: наш восточный сосед открыто нападает на нас в киберпространстве
Выступая на саммите, Рийсало заявил о приверженности Эстонии продвижению демократии в мире. «Только демократия может обеспечить в мире стабильные мир и безопасность, и поэтому Эстония привержена ее защите и продвижению. Наш опыт показал, как технологии можно использовать для построения цифрового общества и демократии. Цифровые решения являются базой для развития открытого, прозрачного и инклюзивного управления», - сказал Рийсало.
Министр также подчеркнул важность сотрудничества публичного и частного сектора, а также законотворчества, заложивших фундамент уникального успеха Эстонии.
«Задача правительств - гарантировать, чтобы предприятия ощущали преимущества сотрудничества публичного частного сектора, а граждане доверяли решениям, которые им предлагают посредством партнерства между публичным и частным сектором. Доверие можно создать с помощью сильных правовых рамок, которые должны обеспечивать ответственность, но допускать и инновацию», - сказал министр.
Саммит по демократии - это поощряющая глобальное развитие демократии инициатива, с которой в 2021 году выступил президент США Джо Байден. На прошедшем в 2022 году саммите Эстония вместе с Великобританией и организацией Access Now руководила технологической когортой, где дали старт цифровому саммиту в Таллинне. Организатор третьего саммита (S4D3) - Южная Корея.
Рийсало вместе с представителями международных технологических компаний Alphabet, Meta и Microsoft принял также участие в панельной дискуссии, предназначенной рассмотреть варианты укрепления сотрудничества между государством и предприятиями, чтобы предупреждать, выявлять и реагировать на киберриски или враждебные информационные операции, которые могут угрожать безопасности демократических выборов по всему миру.
«На прошлых выходных Эстония подверглась крупнейшей в истории DDOS-атаке. Эстония выиграла. Наш восточный сосед открыто нападает на нас в киберпространстве, но поэтому Эстония знает, что значит кибербезопасность. Благодаря нашему двадцатилетнему опыту э-выборов мы также знаем, что означают выборы в цифровом пространстве», - сказал Рийсало.
«Законы по ограничению дезинформации в социальных сетях появятся в любом случае, это неизбежно. Но регулировать нужно не в порядке ударного труда, а с умом — тесно сотрудничая с технологическими предприятиями и платформами социальных сетей, поскольку они обладают знаниями и неизбежно являются основными каналами, по которым дезинформация достигает людей», - добавил министр.
Рийсало будет находиться в Южной Корее до четверга. Наряду с участием в саммите у него также пройдут двусторонние встречи с министрами Великобритании, Новой Зеландии, Ирландии и Филиппин.
Рийсало также встретится с министром внутренних дел и безопасности, министром науки и ИТ и представителями Национальной ассамблеи Южной Кореи. С главой Корейского агентства по развитию торговли и инвестиций (KOTRA) он обсудит развитие торговых связей Эстонии и Южной Кореи и варианты сотрудничества, а также посетит технологические компании DeepBio, Deepbrain, SK Telecom и Lunit.