Министр Рийсало: наш восточный сосед открыто нападает на нас в киберпространстве

Выступая на саммите, Рийсало заявил о приверженности Эстонии продвижению демократии в мире. «Только демократия может обеспечить в мире стабильные мир и безопасность, и поэтому Эстония привержена ее защите и продвижению. Наш опыт показал, как технологии можно использовать для построения цифрового общества и демократии. Цифровые решения являются базой для развития открытого, прозрачного и инклюзивного управления», - сказал Рийсало.

Министр также подчеркнул важность сотрудничества публичного и частного сектора, а также законотворчества, заложивших фундамент уникального успеха Эстонии.

«Задача правительств - гарантировать, чтобы предприятия ощущали преимущества сотрудничества публичного частного сектора, а граждане доверяли решениям, которые им предлагают посредством партнерства между публичным и частным сектором. Доверие можно создать с помощью сильных правовых рамок, которые должны обеспечивать ответственность, но допускать и инновацию», - сказал министр.

Саммит по демократии - это поощряющая глобальное развитие демократии инициатива, с которой в 2021 году выступил президент США Джо Байден. На прошедшем в 2022 году саммите Эстония вместе с Великобританией и организацией Access Now руководила технологической когортой, где дали старт цифровому саммиту в Таллинне. Организатор третьего саммита (S4D3) - Южная Корея.