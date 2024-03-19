Эстония высылает российского дипломата. Цахкна: посольство незаконно вмешалось во внутренние дела страны

Как сообщают в министерстве, при передаче ноты сотрудник МИД проинформировал представителя посольства России о том, что Эстония не намерена терпеть действия России против независимости и суверенитета Эстонии, и считает необходимым заявить об этом предельно ясно. Гибридные операции, координируемые российскими спецслужбами против безопасности Эстонской Республики, должны прекратиться.

В МИД отметили, что власти Эстонии обсуждают этот вопрос с партнерами и союзниками, и в случае необходимости готовы принять дополнительные меры для защиты эстонского общества и ценностей.

Цахкна: посольство вмешалось во внутренние дела Эстонии

Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») заявил, что своей деятельностью посольство России незаконно вмешалось во внутренние дела Эстонии.

«Точнее в судопроизводство, завладев документами уголовного дела и способствуя их публикации в российских социальных сетях. Я подчеркиваю, что скоординированные действия российских спецслужб против Эстонской Республики, в том числе гибридные операции, направленные против безопасности Эстонии, неприемлемы и должны быть прекращены», - сказал министр.

Он добавил, что правительство не терпит и не принимает вмешательств во внутренние дела Эстонии и реагирует на подобные ситуации быстро и конкретно: «Высылая дипломата, мы показываем, что Эстония не допускает на своей территории никакой деятельности, организованной иностранным государством».