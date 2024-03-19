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ГАЛЕРЕЯ: сеть заправочных станций занялась ресторанным и гостиничным бизнесом

rus.postimees.ee
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Фото: Валло Круузер

В Väo Keskus на границе Таллинна открылся бизнес-отель на 22 номера и ресторан на 130 мест. Застройщиком выступила сеть заправочных станций Olerex.

Здание площадью 2000 м2, расположенное на транспортной развязке Вяо на Таллиннской окружной дороге, призвано удовлетворить растущий спрос на предоставление услуг размещения и питания предприятиям, их иностранным гостям и сотрудникам.

«Компании все активнее расширяют деятельность за границей, и таким же образом привозят сюда все больше иностранных специалистов. В обоих случаях мы сталкиваемся с проблемой размещения, которое, с одной стороны, было бы для предприятия экономически доступным, а с другой стороны обеспечивало бы современную среду, где гость понимает, что его ценят», - сказала руководитель Väo Keskus Элис Каурсон.

Исходя из этого, на втором этаже центра Väo Keskus построены 22 одно- и двухкомнатных гостиничных номера, где есть все необходимое для комфортного проживания. Кроме того, гости могут воспользоваться хорошо оборудованным тренажерным залом и банным комплексом, а также открытой летом просторной солнечной террасой.

«В Эстонии возник большой спрос на новую концепцию размещения. Мы видим, что предприятия ищут способ с комфортом разместить своих сотрудников, которые часто находятся в командировках внутри страны, удаленно работающих специалистов, которым приходится периодически посещать головной офис компании, а также зарубежных гостей или иностранных рабочих, останавливающихся здесь на достаточно длительный срок», - сказала Каурсон.

По ее словам, созданная Olerex концепция гарантирует, что в распоряжении компании всегда будет готовая квартира, комфортная для проживания в течение короткого или долгого времени, и при этом находящаяся в логистически удобном месте.

Помимо гостевых апартаментов, центр также отличается самым большим и современным в регионе рестораном под названием Sõlm, который отлично подходит для деловых встреч, организации конференций и мероприятий, а также для времяпрепровождения с семьей и друзьями.

«С учетом ресторана для бизнес-клиентов создана идеальная среда, где они могут останавливаться, работать и получать кулинарные впечатления, созданные лучшими шеф-поварами», - объяснила Каурсон. Она добавила, что необычные впечатления также предлагают говорящий по-эстонски занимающийся обслуживанием робот Kratt и аквариум, вмещающий 4,5 тонны воды.

Väo Keskus также располагает самой современной в Эстонии полностью автоматической мойкой для грузовых автомобилей и станцией полного обслуживания, предлагающей классические услуги заправочной станции.

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