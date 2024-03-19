ГАЛЕРЕЯ: сеть заправочных станций занялась ресторанным и гостиничным бизнесом

Здание площадью 2000 м2, расположенное на транспортной развязке Вяо на Таллиннской окружной дороге, призвано удовлетворить растущий спрос на предоставление услуг размещения и питания предприятиям, их иностранным гостям и сотрудникам.

«Компании все активнее расширяют деятельность за границей, и таким же образом привозят сюда все больше иностранных специалистов. В обоих случаях мы сталкиваемся с проблемой размещения, которое, с одной стороны, было бы для предприятия экономически доступным, а с другой стороны обеспечивало бы современную среду, где гость понимает, что его ценят», - сказала руководитель Väo Keskus Элис Каурсон.

Исходя из этого, на втором этаже центра Väo Keskus построены 22 одно- и двухкомнатных гостиничных номера, где есть все необходимое для комфортного проживания. Кроме того, гости могут воспользоваться хорошо оборудованным тренажерным залом и банным комплексом, а также открытой летом просторной солнечной террасой.

«В Эстонии возник большой спрос на новую концепцию размещения. Мы видим, что предприятия ищут способ с комфортом разместить своих сотрудников, которые часто находятся в командировках внутри страны, удаленно работающих специалистов, которым приходится периодически посещать головной офис компании, а также зарубежных гостей или иностранных рабочих, останавливающихся здесь на достаточно длительный срок», - сказала Каурсон.

По ее словам, созданная Olerex концепция гарантирует, что в распоряжении компании всегда будет готовая квартира, комфортная для проживания в течение короткого или долгого времени, и при этом находящаяся в логистически удобном месте.

Помимо гостевых апартаментов, центр также отличается самым большим и современным в регионе рестораном под названием Sõlm, который отлично подходит для деловых встреч, организации конференций и мероприятий, а также для времяпрепровождения с семьей и друзьями.

«С учетом ресторана для бизнес-клиентов создана идеальная среда, где они могут останавливаться, работать и получать кулинарные впечатления, созданные лучшими шеф-поварами», - объяснила Каурсон. Она добавила, что необычные впечатления также предлагают говорящий по-эстонски занимающийся обслуживанием робот Kratt и аквариум, вмещающий 4,5 тонны воды.

Väo Keskus также располагает самой современной в Эстонии полностью автоматической мойкой для грузовых автомобилей и станцией полного обслуживания, предлагающей классические услуги заправочной станции.