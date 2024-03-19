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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В знак протеста водители остановили почти все движение в центре Тарту

Кристофер Сеэма
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Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) организовала во вторник в 9 утра общенациональную акцию протеста «Остановите автомобиль! Остановите налог!», чтобы заставить правительство отказаться от введения налога на автомобили. Протестующие были и в Тарту.

EKRE призвала всех водителей остановить свои транспортные средства на десять минут и включить аварийные огни. Партия попросила не мешать работе оперативных служб и оставаться в рамках закона во время выражения своего мнения.

На перекрестке Рижского шоссе и бульвара Вабадузе в центре Тарту, возле торгового центра Tasku, противники автомобильного налога остановили движение на двух из трех полос. Из одной из машин вышел член фракции EKRE в волостном собрании Эльва Лаури Кони с рупором и исполнил известную песню Mässajate laul из фильма «Последняя реликвия». Всего возле Tasku остановилось более десяти автомобилей.

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