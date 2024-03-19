Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) организовала во вторник в 9 утра общенациональную акцию протеста «Остановите автомобиль! Остановите налог!», чтобы заставить правительство отказаться от введения налога на автомобили. Протестующие были и в Тарту.
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В знак протеста водители остановили почти все движение в центре Тарту
EKRE призвала всех водителей остановить свои транспортные средства на десять минут и включить аварийные огни. Партия попросила не мешать работе оперативных служб и оставаться в рамках закона во время выражения своего мнения.