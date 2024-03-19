12-месячная ставка Euribor, которая особенно важна для наших северных соседей, в последнее время демонстрирует рост. Финансовый директор Coop Pank Пааво Труу пояснил, что во время Рождества оптимизма в обществе было больше, чем сейчас, пишут «Деловые ведомости».
Поводов для оптимизма все меньше: ставка Euribor растет
В эфире утренней радиопрограммы Äripäev Труу рассказал, что с осени денежные рынки ожидают снижения процентных ставок Европейским центральным банком.
«Произошел определенный отскок, европейские центральные банки поубавили оптимизма в своих заявлениях и предупредили, что этого оптимизма слишком много быть не должно», – пояснил он.
Руководители центральных банков ясно дали понять, что снижения процентных ставок стоит ожидать тогда, когда макроэкономические показатели придут в норму, и ожидать слишком быстрого и слишком сильного снижения не стоит.
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