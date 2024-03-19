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Поводов для оптимизма все меньше: ставка Euribor растет

rus.postimees.ee
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Для заемщика изменение методики расчета Euribor мало что значит: его влияние на ежемесячные платежи по кредиту практически отсутствует.
Для заемщика изменение методики расчета Euribor мало что значит: его влияние на ежемесячные платежи по кредиту практически отсутствует. Фото: Sander Ilvest

12-месячная ставка Euribor, которая особенно важна для наших северных соседей, в последнее время демонстрирует рост. Финансовый директор Coop Pank Пааво Труу пояснил, что во время Рождества оптимизма в обществе было больше, чем сейчас, пишут «Деловые ведомости».

В эфире утренней радиопрограммы Äripäev Труу рассказал, что с осени денежные рынки ожидают снижения процентных ставок Европейским центральным банком.

«Произошел определенный отскок, европейские центральные банки поубавили оптимизма в своих заявлениях и предупредили, что этого оптимизма слишком много быть не должно», – пояснил он.

Руководители центральных банков ясно дали понять, что снижения процентных ставок стоит ожидать тогда, когда макроэкономические показатели придут в норму, и ожидать слишком быстрого и слишком сильного снижения не стоит.

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