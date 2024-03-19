Поводов для оптимизма все меньше: ставка Euribor растет

Для заемщика изменение методики расчета Euribor мало что значит: его влияние на ежемесячные платежи по кредиту практически отсутствует.

12-месячная ставка Euribor, которая особенно важна для наших северных соседей, в последнее время демонстрирует рост. Финансовый директор Coop Pank Пааво Труу пояснил, что во время Рождества оптимизма в обществе было больше, чем сейчас, пишут «Деловые ведомости».