Во вторник утром в Антсла, Вырумаа фермеры также приняли участие в акции протеста против запланированного правительством налога на транспортные средства, оставив свои тракторы и другие транспортные средства стоять на главном перекрестке города примерно на четверть часа.
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Фермеры на тракторах также приняли участие в акции протеста против автомобильного налога
В 9 часов утра на кольцевой развязке Антсла собралось около 25 транспортных средств, в основном тракторов, которые остановились либо на обочине, либо прямо посреди перекрестка с включенной аварийной сигнализацией.