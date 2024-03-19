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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Фермеры на тракторах также приняли участие в акции протеста против автомобильного налога

Арвед Брейдакс Арво Меэкс
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Во вторник утром в Антсла, Вырумаа фермеры также приняли участие в акции протеста против запланированного правительством налога на транспортные средства, оставив свои тракторы и другие транспортные средства стоять на главном перекрестке города примерно на четверть часа.

В 9 часов утра на кольцевой развязке Антсла собралось около 25 транспортных средств, в основном тракторов, которые остановились либо на обочине, либо прямо посреди перекрестка с включенной аварийной сигнализацией.

«Дорогу полностью мы не перекрыли, но двигатели оставили выключенными. Посмотрим, как все разрешится», - сказал Эймар Партс, житель волости Антсла, сидя за рулем своего трактора.

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