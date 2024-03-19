Бывший премьер-министр Андрус Ансип получил от Партий реформ 173 подписи в поддержку своей кандидатуры на выборах в Европейский парламент. Среди них были министр климата Кристен Михал, министр юстиции Калле Лаанет и 15 членов Рийгикогу.
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КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ? ⟩ Среди прочих, свою поддержку Ансипу выразили два министра и 15 членов Рийгикогу
Среди членов Рийгикогу подписи в поддержку Ансипа поставили Лийна Керсна, Айвар Сыэрд, Кристо Энн Вага, Марко Михкельсон, Луиза Рыйвас, Катрин Куусемаэ, Антс Лаанеотс, Ээро Мерилинд, Сигне Киви, Андрус Сеэме, Майт Клаассен, Марио Кадастик, Меэлис Кийли, Марис Лаури, Урмас Круузе.