КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ? ⟩ Среди прочих, свою поддержку Ансипу выразили два министра и 15 членов Рийгикогу

Бывший премьер-министр Андрус Ансип получил от Партий реформ 173 подписи в поддержку своей кандидатуры на выборах в Европейский парламент. Среди них были министр климата Кристен Михал, министр юстиции Калле Лаанет и 15 членов Рийгикогу.