Завершено обновление места для гриля на речке Пирита

«К сожалению, на этот раз победившая в голосовании идея не была полностью реализована. Предложение заключалось в том, чтобы в рамках проекта по благоустройству расширить площадку, но поскольку владелец земли, государственный департамент окружающей среды, категорически против расширения зоны для гриля, нам пришлось ограничиться реконструкцией существующей площадки», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Она также добавила, что печально видеть, как чиновники отрицают реальность и не понимают, что с учетом популярности этого места, изначально запланированные санкционированные зоны для гриля, которые районная управа была согласна поддерживать в порядке, были бы гораздо лучшим решением для этой территории, чем любой другой компромисс.

В конце 2022 года состоялся третий проект Таллиннского народного бюджета, в рамках которого в Ласнамяэ из 11 предложенных жителями идей была выбрана реконструкция зоны для гриля у речки Пирита.

В связи с этим проектом у управы района Ласнамяэ были большие планы - здесь должно было появиться несколько зон для гриля, которыми жители могли бы пользоваться. В начале работ по проектированию выяснилось, что территория находится под охраной природы и у районной управы и государственного департамента окружающей среды разные взгляды относительно возможностей ее использования.

Длительные переговоры между управой района Ласнамяэ и государственным Департаментом окружающей среды не принесли результатов, и, несмотря на популярность территории среди жителей, представители департамента не согласились расширить зону отдыха.

Государственный Департамент окружающей среды отказался искать компромисс, вынудив управу района отказаться от крупных планов и искать новые решения. Вместо масштабного проекта по установке нескольких зон для гриля, детской площадки и благоустройству территории управа района Ласнамяэ смогла лишь провести реконструкцию существующего места. В ближайшем будущем управа также планирует провести минимальные работы по благоустройству, которые допустимы на этой территории.