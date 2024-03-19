Еще одна компания объявила об увольнении всех сотрудников

Среднее количество сотрудников в компании, принадлежащей Эрику Ааверу, и которая быстро росла в предыдущие годы, работая в основном на финском рынке, в прошлом году составляло 24 человека. В первом квартале прошлого года в компании работало 25 сотрудников, а в четвертом - 21.

Аавер рассказал, что его телефон разрывается от звонков журналистов и что у него сейчас очень много дел. «Я дам комментарии, когда завершу весь этот процесс», - сказал он.