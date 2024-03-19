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Еще одна компания объявила об увольнении всех сотрудников

rus.postimees.ee
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Касса по безработице.
Касса по безработице. Фото: logo

Металлургическая компания Finest Welding, зарегистрированная в деревне Тобиа волости Раквере, сообщила в Кассу по безработице, что увольняет 22 сотрудника из-за сокращения объемов работ, сообщает Äripäev.

Среднее количество сотрудников в компании, принадлежащей Эрику Ааверу, и которая быстро росла в предыдущие годы, работая в основном на финском рынке, в прошлом году составляло 24 человека. В первом квартале прошлого года в компании работало 25 сотрудников, а в четвертом - 21.

Аавер рассказал, что его телефон разрывается от звонков журналистов и что у него сейчас очень много дел. «Я дам комментарии, когда завершу весь этот процесс», - сказал он.

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