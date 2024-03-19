Эстония и Украина заключили соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок

В подписании соглашения приняли участие заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименов, директор АОЗ Марина Безрукова, посол Эстонии в Украине Аннели Колк и гендиректор RKIK Магнус-Вальдемар Саар.

«Развитие двустороннего оборонного сотрудничества с Эстонией - один из наших главных приоритетов. Я уверен, что дальнейшее общение между агентствами способствует поставкам вооружения и военной техники в Украину», - подчеркнул Клименков.

Саар сказал, что усиление оборонного сотрудничества является продолжением текущей деятельности Эстонии по помощи Украине. «Эстония одной из первых стала помогать Украине и поставляла материалы как до, так и во время войны. Заключенное соглашение сделает сотрудничество двух стран еще интенсивнее», - добавил Саар.

Стороны приступят к активной работе по выполнению положений меморандума, чтобы совместно найти новые способы для поставки материалов оборонной промышленности в Украину. Кроме того, стороны будут делиться опытом войны и способами его применения в вооруженных силах Украины и Эстонии.

«Мы надеемся на активное общение в рамках закупок и при осуществлении совместных проектов. Это позволит модернизировать Вооруженные силы Украины и удовлетворить их потребности», - сказала Безрукова.