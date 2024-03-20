Почему житель муниципальной квартиры получил счет в двойном размере, и чем это закончилось

Письмо от читателя, живущего в одном из муниципальных домов на улице Меэлику в Ласнамяэ, пришло в редакцию 15 марта. Точная дата в данном случае очень важна. Назовем читателя Иваном (имя изменено, настоящее редакции известно). Иван сначала изложил свое видение ситуации с вынужденными квартиросъемщиками, проживающими в муниципальном жилье, а затем перешел, собственно, к информационному поводу.