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Почему житель муниципальной квартиры получил счет в двойном размере, и чем это закончилось

Вера Копти
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Жилой дом на улице Меэлику. Снимок носит сугубо иллюстративный характер и к рассказанной нами истории никакого отношения не имеет.
Жилой дом на улице Меэлику. Снимок носит сугубо иллюстративный характер и к рассказанной нами истории никакого отношения не имеет. Фото: KV.EE

Ожидание счета за квартиру для некоторых жителей Таллинна сопряжено с настоящим стрессом: не поднимутся ли опять цены на электричество, воду, газ или вывоз мусора. Полученный одной семьей счет от управляющей компании оказался почти в два раза больше обычного.

Письмо от читателя, живущего в одном из муниципальных домов на улице Меэлику в Ласнамяэ, пришло в редакцию 15 марта. Точная дата в данном случае очень важна. Назовем читателя Иваном (имя изменено, настоящее редакции известно). Иван сначала изложил свое видение ситуации с вынужденными квартиросъемщиками, проживающими в муниципальном жилье, а затем перешел, собственно, к информационному поводу.

Житель муниципального дома возмущен, что получил счет за квартиру, как он выразился, «в двойном размере». В присланном читателем счете, в самом деле, дважды указаны – и подсчитаны – отопление, вода, страхование, электричество – продублировано все, кроме самой квартплаты, рассчитанной по договору найма.

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