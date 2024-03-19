Проведенная департаментом проверка показала, где самая точная автозаправка Эстонии

Результаты показали, что в зависимости от АЗС топливораздаточные колонки в целом находятся в хорошем состоянии, а фактическая погрешность в измерении имеет тенденцию находиться в допустимых пределах в ущерб клиенту.

«Заправочные станции должны обеспечивать возможность проведения проверки топливораздаточных колонок раз в год. В ходе инспекции проверяют комплектность измерительной системы, маркировку, а также работу всех других функций, связанных с измерением. Самым важным, конечно, является измерительный тест», – сообщила руководитель технического отдела TTJA Ингрид Тейнемаа.

Замер 95-го бензина и дизельного топлива проводился в двух количествах: сначала минимально измеряемый объем составлял либо два, либо пять литров в зависимости от топливозаправочной колонки, а второй объем составлял 50 литров.

Допускаемая погрешность измерения составляет 0,5% от измеряемой величины. Таким образом, при заправке 50 литров погрешность колонки может составлять до 250 мл. Согласно текущим ценам, стоимость такого объема составляет составляет около 40 центов.

Встречались и топливораздаточные колонки, которые в случае минимального измеряемого объема отпускали топливо в ущерб клиенту, а в случае 50 литров – в пользу клиента и наоборот. Самая точная колонка на этот раз оказалась в волости Раэ.

Департамент защиты прав потребителей и технадхзора случайным образом выбрал 52 заправочные станции для контрольных измерений. Проверки прошли все крупные сети заправок. На сегодняшний день недостатки устранены.