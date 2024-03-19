В конце 2023 года Департамент защиты прав потребителей и технического надзору (TTJA) провел проверку топливораздаточных колонок на различных автозаправочных станциях по всей Эстонии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Проведенная департаментом проверка показала, где самая точная автозаправка Эстонии
Результаты показали, что в зависимости от АЗС топливораздаточные колонки в целом находятся в хорошем состоянии, а фактическая погрешность в измерении имеет тенденцию находиться в допустимых пределах в ущерб клиенту.
«Заправочные станции должны обеспечивать возможность проведения проверки топливораздаточных колонок раз в год. В ходе инспекции проверяют комплектность измерительной системы, маркировку, а также работу всех других функций, связанных с измерением. Самым важным, конечно, является измерительный тест», – сообщила руководитель технического отдела TTJA Ингрид Тейнемаа.
Замер 95-го бензина и дизельного топлива проводился в двух количествах: сначала минимально измеряемый объем составлял либо два, либо пять литров в зависимости от топливозаправочной колонки, а второй объем составлял 50 литров.
Допускаемая погрешность измерения составляет 0,5% от измеряемой величины. Таким образом, при заправке 50 литров погрешность колонки может составлять до 250 мл. Согласно текущим ценам, стоимость такого объема составляет составляет около 40 центов.
Встречались и топливораздаточные колонки, которые в случае минимального измеряемого объема отпускали топливо в ущерб клиенту, а в случае 50 литров – в пользу клиента и наоборот. Самая точная колонка на этот раз оказалась в волости Раэ.
Департамент защиты прав потребителей и технадхзора случайным образом выбрал 52 заправочные станции для контрольных измерений. Проверки прошли все крупные сети заправок. На сегодняшний день недостатки устранены.