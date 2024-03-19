Бывший сотрудник российского пропагандистского СМИ «Sputnik Литва» Марат Касем принял решение не возвращаться в Россию после освобождения из-под стражи. Касем был признан виновным и наказан за содействие иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, но отделался относительно мягким приговором. В интервью программе LTV De Facto он раскрыл подробности своей работы на российскую пропаганду, передает Rus.TVNET.
Бывший редактор Sputnik: моей задачей было дестабилизировать Литву
Родившийся и выросший в Латвии Марат Касем выбрал Москву местом учебы и работы. Он довольно успешно поднимался по карьерной лестнице в кремлевской медиагруппе «Россия сегодня».
Марат Касем был задержан 3 января по подозрению в предоставлении хозяйственных ресурсов пропагандистскому ресурсу Кремля, на который распространяются санкции Европейского союза. После нескольких месяцев содержания под стражей он был признан виновным в содействии иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и оштрафован.
«То, с чем мы имели дело, не имело ничего общего с журналистикой. Это была классическая пропаганда», - признался теперь Касем, однажды заявивший российской аудитории, что значительная часть латвийского общества считает НАТО оккупационной силой.
«У меня была редакция, главной целью которой была дестабилизация ситуации в Литве. С Латвией, кстати, я был не так тесно связан», - сказал он.
Касем был редактором газеты «Sputnik Литва». Кроме того, он вел еженедельную радиопередачу с главным спикером МИД России Марией Захаровой. Занимался пропагандой ради денег, а не по убеждениям. Но он не очень много заработал - пару тысяч евро в месяц. Однако были еще служебная квартира и машина для передвижения по разным редакциям.
«Я не думал, что начнется война. Я, честно говоря, не думал, что до этого дойдет», - рассказал Касем о главной причине отъезда из России. Правда, он уехал не сразу, а проработал на Sputnik до конца 2022 года.
После ареста Касема к кампании по его освобождению присоединились видные деятели российских СМИ. К теме ареста пропагандиста обратилась представитель МИД РФ Мария Захарова. Глава корпорации «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и депортированный из США российский агент Мария Бутина устроили акцию протеста перед посольством Латвии в Москве.
Прокурор принял решение оштрафовать Касема на 15 500 евро. Это вызвало недоумение в латвийском обществе, так как подобная поддержка России в течение как минимум пяти лет должна была привести к тюремному заключению.
Мягкий приговор Касему стал одним из дел, которые побудили президента Латвии Эдгара Ринкевича пригласить на беседу председателя Верховного суда Айгара Струпишса и генерального прокурора Юриса Стуканса.
В конце прошлого года Сейм ужесточил наказания за преступления против государства.
Глава Службы государственной безопасности (VDD) Нормундс Межвиетс заявил на этой неделе в интервью Латвийскому телевидению, что судебная система находится на пути к новому пониманию и служба пытается консультировать судей по поводу современных угроз безопасности.
«Возможно, было бы не совсем корректно и не в соответствии с принципами демократии, если бы я сейчас как руководитель спецслужбы начал критиковать судебную систему в телестудии. Но я должен это сказать как руководитель службы безопасности - решения судов в некоторых случаях смущают», - отметил Межвиетс.
Поправки к Уголовному закону, принятые в декабре прошлого года, например, больше не предусматривают штраф по статье, которая была применена к Марату Касему.
Сам Касем не считает, что получил мягкое наказание: «Оно не было таким уж мягким, потому что это были почти все средства, которые я хранил в банке SEB. Конечно, я сожалею [о том, что сделал], потому что, если бы я не сожалел, я бы мог свободно вернуться в РФ после уплаты штрафа. Они тоже ждали и предложили мне это: «Возвращайся, вот все твои деньги».
Накопленные Касемом деньги в российских банках - несколько десятков тысяч евро - сейчас заблокированы.
По словам Касема, основные ориентиры для кремлевских пропагандистов исходят непосредственно из администрации президента России, в частности от первого заместителя главы администрации Алексея Громова: «У них каждый четверг проходят встречи. Киселев, Захарова и другие руководители пропагандистских агентств и телеканалов принимают в них участие. Громов - тот человек, который в администрации отвечает за информационное пространство в России и за рубежом. Он объясняет им, что и как следует подавать».
После совещания в администрации президента глава «России сегодня» Киселев едет в редакцию, где дает указания руководителям более низкого звена: «Например, когда происходит что-то особенно важное, он сразу открыто об этом говорит, что нам нужно обратить внимание, потому что об этом просили те самые люди, откуда он пришел».
«Там же было написано, например, какую шутку надо рассказать, чтобы она [Захарова] остроумно и быстро ответила», - рассказал Касем.
В экстренных ситуациях инструкции кремлевским СМИ рассылаются по электронной почте. Например, когда российская армия отступала из Херсона в Украине, было запрещено использовать слово «эвакуация», поскольку оно могло быть переведено как бегство. Были также предложения представить резню украинцев в Буче как инсценировку.
Касем рассказывает, что на редакционную политику Sputnik в свое время повлияла лидер Русского союза Латвии, евродепутат Татьяна Жданок. На банкете в конце 2018 года ей удалось встретиться с Киселевым и отчитать его за то, что на кремлевских ресурсах партия «Согласие» представлена в лучшем свете, чем Русский союз Латвии. После этого в редакции было созвано специальное собрание с участием Жданок.
«Кроме того, был довольно серьезный разговор о том, что не стоит думать и зацикливаться только на "Согласии". Есть и другая партия. Надо быть мягче. Татьяна Аркадьевна очень многое сделала», - вспоминает события той встречи Касем.
Жданок отказалась комментировать этот вопрос по телефону и не ответила на вопросы по электронной почте.
Касем сказал, что в данный момент не особо беспокоится о своей безопасности. «Они обычно мстят тем людям, которые являются гражданами России и которые, по их мнению, являются предателями. Но я всегда был только гражданином Латвии. У меня был контракт, я его отработал. После этого я решил вернуться и не имею к ним никакого отношения», - добавил он.
Касем не скрывает, что в Латвии его теперь называют предателем, но его это не беспокоит.
В отчете VDD за прошлый год говорится, что влияние традиционных российских и белорусских электронных СМИ снизилось из-за ограничений, введенных в Латвии. Зато возросло значение групп и каналов в Telegram.
Деятельность по информационному влиянию в нем ведут как лица, переехавшие из Латвии в Россию, так и Олег Зыков, временный поверенный в делах посольства России в Риге, который активно ведет соцсети.
Следует отметить, что некоторые российские пропагандистские агентства не используют традиционные кремлевские медиабренды. К ним относятся, например, каналы «Шпроты в изгнании» и «Антифашисты Прибалтики». Последний находится под следствием как преступная организация.