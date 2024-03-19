Бывший редактор Sputnik: моей задачей было дестабилизировать Литву

Сам Касем не считает, что получил мягкое наказание: «Оно не было таким уж мягким, потому что это были почти все средства, которые я хранил в банке SEB. Конечно, я сожалею [о том, что сделал], потому что, если бы я не сожалел, я бы мог свободно вернуться в РФ после уплаты штрафа. Они тоже ждали и предложили мне это: «Возвращайся, вот все твои деньги».

Накопленные Касемом деньги в российских банках - несколько десятков тысяч евро - сейчас заблокированы.

По словам Касема, основные ориентиры для кремлевских пропагандистов исходят непосредственно из администрации президента России, в частности от первого заместителя главы администрации Алексея Громова: «У них каждый четверг проходят встречи. Киселев, Захарова и другие руководители пропагандистских агентств и телеканалов принимают в них участие. Громов - тот человек, который в администрации отвечает за информационное пространство в России и за рубежом. Он объясняет им, что и как следует подавать».

После совещания в администрации президента глава «России сегодня» Киселев едет в редакцию, где дает указания руководителям более низкого звена: «Например, когда происходит что-то особенно важное, он сразу открыто об этом говорит, что нам нужно обратить внимание, потому что об этом просили те самые люди, откуда он пришел».