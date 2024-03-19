Президент МОК заявил о растущей агрессии российского правительства в отношении организации

«По поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде был еще один вежливый сигнал от министра спорта России. С другой стороны, мы также видим очень агрессивный тон со стороны правительства. МОК вообще этого не комментирует, но агрессивность растет с каждым днем, против МОК, против Игр, против меня самого», - сказал Бах.