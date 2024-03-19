В интервью изданию Le Monde президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что агрессивность правительства РФ в адрес организации нарастает.
Президент МОК заявил о растущей агрессии российского правительства в отношении организации
«По поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде был еще один вежливый сигнал от министра спорта России. С другой стороны, мы также видим очень агрессивный тон со стороны правительства. МОК вообще этого не комментирует, но агрессивность растет с каждым днем, против МОК, против Игр, против меня самого», - сказал Бах.
Он отметил, что его называют в том числе «фашистом» и «разрушителем Игр и олимпийского движения», причем исходит это от российских чиновников (при этом конкретные имена он не назвал).