Полиция зафиксировала нарушения правил дорожного движения во время акции EKRE

Руководитель службы дорожного надзора Пыхьяской префектуры Таави Кирсс сказал, что во время акции полиция дежурила на основных перекрестках и улицах. «Мы зафиксировали нарушения правил дорожного движения и будем принимать решения о дальнейших действиях», - сказал Кирсс.

По его словам, акция EKRE не была зарегистрирована полицией как публичное собрание. «Эстония - правовая страна, и каждый может выразить свое мнение, но делать это необходимо, не подвергая опасности других», - подчеркнул Кирсс.

Во вторник утром EKRE провела акцию против автомобильного налога, в рамках которой автомобили остановились в час пик и в результате возникли заторы в движении. Депутаты фракции EKRE провели акцию протеста на улице Тоомпеа в Таллинне, где заблокировали дорогу в Рийгикогу и дом Стенбока.

Предупреждающий протест «Остановим машины! Остановим налог!» начался в 9 утра и продолжался десять минут. Движение заблокировали и во многих других частях Эстонии, например, в промышленной деревне Маури на шоссе Лихула в Ляэнемаа.