Утром во вторник полиция зафиксировала нарушения ПДД во время акции протеста, организованной Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) против налога на автомобили.
Полиция зафиксировала нарушения правил дорожного движения во время акции EKRE
Руководитель службы дорожного надзора Пыхьяской префектуры Таави Кирсс сказал, что во время акции полиция дежурила на основных перекрестках и улицах. «Мы зафиксировали нарушения правил дорожного движения и будем принимать решения о дальнейших действиях», - сказал Кирсс.
По его словам, акция EKRE не была зарегистрирована полицией как публичное собрание. «Эстония - правовая страна, и каждый может выразить свое мнение, но делать это необходимо, не подвергая опасности других», - подчеркнул Кирсс.
Во вторник утром EKRE провела акцию против автомобильного налога, в рамках которой автомобили остановились в час пик и в результате возникли заторы в движении. Депутаты фракции EKRE провели акцию протеста на улице Тоомпеа в Таллинне, где заблокировали дорогу в Рийгикогу и дом Стенбока.
Предупреждающий протест «Остановим машины! Остановим налог!» начался в 9 утра и продолжался десять минут. Движение заблокировали и во многих других частях Эстонии, например, в промышленной деревне Маури на шоссе Лихула в Ляэнемаа.