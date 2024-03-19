Уникальность кабеля EstLink 2 продлит срок его ремонта

Представитель Elering Лийс Эйзер рассказала ERR, что EstLink 2 уникален, поскольку представляет собой кабель сложной конструкции, поэтому ремонтные работы требуют специфических экспертных знаний и методик, учитывающих технические характеристики этого кабеля.

«В частности, уникальность кабеля заключается в том, что провода прямого тока (или «+») и обратного тока (или «-») расположены в одном кабеле. В мире мало кабелей с подобным напряжением и такой конструкцией», - сказала Эйзер. Кабель будет ремонтировать его производитель.

27 января Postimees писал, что в ночь на 26 января в кабеле электропередачи Estlink 2 между Эстонией и Финляндией произошел сбой, в результате чего разница в цене на электроэнергию между двумя странами выросла более чем в шесть раз.

Хотя проблема с кабелем мощностью 650 мегаватт была выявлена ​​в 00:10, по состоянию на вечер 26 января системные операторы не смогли сказать, что именно стало причиной сбоя и когда связь будет восстановлена.

«Расследование продолжается», - сообщила компания Elering. Финский системный оператор Fingrid подтвердил Ilta-Sanomate, что, судя по собранной на данный момент информации, признаков внешнего вмешательства нет.