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ОФИЦИАЛЬНО ⟩ Все граждане России в Эстонии лишились огнестрельного оружия (2)

Прийт Пуллеритс
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Майор полиции PPA Аннели Аннист в полицейском тире.
Майор полиции PPA Аннели Аннист в полицейском тире. Фото: Tairo Lutter

На прошлой неделе в пятницу, в три часа дня, в полицию принесли огнестрельное оружие два последних гражданина третьих стран, которые по закону обязаны сдать оружие. Это значит, как подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны (PPA), что все оружие, принадлежавшее гражданам государств, не входящих в НАТО или Европейский союз, теперь хранится на оружейном складе PPA.

Те люди, у которых в пятницу стали недействительными ранее выданные в Эстонии разрешения на оружие, были представителями приблизительно десятка разных стран, но большинство из них все же были гражданам Российской Федерации.

По данным PPA, год назад здесь проживало примерно 650 граждан третьих стран, имеющих разрешения на оружие, и в общей сложности они владели около 1200 единицами огнестрельного оружия, из которых чуть менее половины составляли пистолеты и револьверы, а чуть больше половины были различные охотничьи ружья.

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