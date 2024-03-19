На прошлой неделе в пятницу, в три часа дня, в полицию принесли огнестрельное оружие два последних гражданина третьих стран, которые по закону обязаны сдать оружие. Это значит, как подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны (PPA), что все оружие, принадлежавшее гражданам государств, не входящих в НАТО или Европейский союз, теперь хранится на оружейном складе PPA.