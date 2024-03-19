Во вторник утром хоккейный клуб «Салават Юлаев» сообщил о том, что в возрасте 42 лет в Майами (США) скончался помощник главного тренера Константин Кольцов. Мужчина был бойфрендом знаменитой теннисистки Арины Соболенко (WTA 2).
Скоропостижно скончался бойфренд знаменитой теннисистки
Причина смерти не сообщается.
«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, которого любили и уважали игроки, коллеги и болельщики. Он навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выиграл Кубок Гагарина (трофей победы Хоккейной лиги КХЛ) в составе «Салавата Юлаева», стал чемпионом России и проделал огромную работу в качестве тренера.
Клуб выражает соболезнования близким Константина Кольцова. Вечная память…» - опубликовано на странице клуба.
От первого брака у Кольцова трое детей, самый младший из которых родился в 2019 году. Год спустя мужчина ушел к Арине Соболенко, которая моложе его на 17 лет. Теннисистка не скрывала своих чувств к мужчине.
СМИ сообщают, что в Майами Кольцов приехал к возлюбленной, которая должна была выступать вторым номером на турнире WTA на следующей неделе. Соболенко снялась с соревнований.
В НХЛ Кольцов выступал за «Питтсбург», в составе «Салавата Юлаева» выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. В 2022 году Кольцов вошел в тренерский штаб клуба «Салават Юлаев» и был помощником Виктора Козлова.