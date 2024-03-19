Скоропостижно скончался бойфренд знаменитой теннисистки

Причина смерти не сообщается.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, которого любили и уважали игроки, коллеги и болельщики. Он навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выиграл Кубок Гагарина (трофей победы Хоккейной лиги КХЛ) в составе «Салавата Юлаева», стал чемпионом России и проделал огромную работу в качестве тренера.

Клуб выражает соболезнования близким Константина Кольцова. Вечная память…» - опубликовано на странице клуба.

От первого брака у Кольцова трое детей, самый младший из которых родился в 2019 году. Год спустя мужчина ушел к Арине Соболенко, которая моложе его на 17 лет. Теннисистка не скрывала своих чувств к мужчине.

СМИ сообщают, что в Майами Кольцов приехал к возлюбленной, которая должна была выступать вторым номером на турнире WTA на следующей неделе. Соболенко снялась с соревнований.

В НХЛ Кольцов выступал за «Питтсбург», в составе «Салавата Юлаева» выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. В 2022 году Кольцов вошел в тренерский штаб клуба «Салават Юлаев» и был помощником Виктора Козлова.