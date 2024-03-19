Исследование: Эстония – одна из немногих стран, где воздух достаточно чистый

Об этом сообщается в исследовании компании IQAir, которая оценила результаты с почти 30 000 станций измерения качества воздуха.

Достаточно чистый воздух, согласно критериям ВОЗ, в Финляндии, Австралии, Эстонии, Исландии, Новой Зеландии, а также на Маврикии и Гренаде.

В целом по миру воздух стал чище, чем раньше, но во многих странах его качество за последние годы ухудшилось. Хуже всего воздух для дыхания оказался в Бангладеше, Индии, Пакистане и Таджикистане.