Стандартная мойка в Olerex включает замачивание, мойку щеткой, мойку под высоким давлением, воск для сушки и сушку, мойку колес и мойку боковых порогов. Обычная цена услуги составляет 17,50 евро, но для клиентов Olerex Pluss действует скидочная цена 14,88 евро. Мойка с полировкой в Olerex стоит 20 евро и 5 центов. Для клиентов Pluss действует скидочная цена 17,04 евро.

Сезонная специальная мойка включает сезонный дополнительный уход, полироль, замачивание, мойку щеткой, мойку под высоким давлением, мойку боковых порогов, мойку колес, полировку, воск для сушки и сушку. Цена этой услуги около 24 евро, для постоянных клиентов чуть более 20 евро. Быстрая программа включает замачивание, мойку щеткой, мойку под высоким давлением, воск для сушки и сушку. Для клиентов Olerex Pluss действует скидочная цена 12,75 евро, обычная цена - 15 евро. Для тех, кто хочет помыть автомобиль ночью, доступны замачивание, мойка щеткой и мойка под высоким давлением. Цена мойки - 12 евро 25 центов, для постоянных клиентов действует скидочная цена 10 евро 41 цент.