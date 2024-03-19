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Фото ⟩ В Таллинне вандалы оставили на стене здания провокационную надпись

rus.postimees.ee
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Фото: Rus.Postimees

В столичном районе Пыхья-Таллинна на улице Коцебу на стене здания появилась провокационная надпись. Город обещал смыть ее в ближайшее время. 

На здании вандалы написали «Почему Эстония пропагандирует войну?» В короткой фразе на эстонском языке допущено несколько ошибок. 

«Поскольку стены этого здания находятся на городской земле, город обязан привести их в порядок. Муниципалитет уведомлен об этом акте вандализма и вскоре приступит к устранению надписи», - прокомментировала старейшина района Пыхья-Таллинн Мануэла Пихлап.

Фото: Rus.Postimees
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