Решение окружного суда стало в некоторой степени неожиданным, так как суд первой инстанции счел, что для обвинения отсутствуют доказательства, заявил председатель Центристской партии Михаил Кылварт, комментируя вчерашнее решение по делу Porto Franco. По словам Кылварта, Центристская партия продолжит отстаивать свои права и оспорит решение в Государственном суде.
Центристская партия обжалует решение окружного суда в Госсуде
«Мы ознакомились с двумя решениями, которые противоречат друг другу. Хотя суд первой инстанции счел, что для обвинения отсутствуют основания, окружной суд решил иначе, - сказал Кылварт. - В этом вопросе правовой определенности ожидает как Центристская партия, так и общественность. Поэтому мы намерены обжаловать решение суда второй инстанции в Государственном суде».
Кылварт отметил, что ни ему, ни кому-либо из городских чиновников не были предъявлены подозрения. Он признал, что ситуация сложная, однако не безнадежная.
«Мы и прежде выходили из трудных ситуаций. У нас мотивированная команда, есть четкие цели и вера в то, что мы делаем, - добавил он. - Партия должна учитывать возможные негативные сценарии, однако решение суда еще не вступило в силу. Дождемся позиции Государственного суда».
Напомним, что Таллиннский окружной суд отменил оправдательный приговор Харьюского уездного суда от 18 октября 2023 года по делу Porto Franco и вынес новое решение, признав Хиллара Тедера, Михаила Корба и Центристскую партию виновными в торговле влиянием.
Суд приговорил предпринимателя Хиллара Тедера к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Суд постановил, что приговор о тюремном заключении не будет приведен в исполнение в полном объеме, если Тедер не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.
Суд приговорил центриста Михаила Корба к одному году и двум месяцам тюремного заключения, которое не будет полностью приведено в исполнение, если Корб не совершит нового умышленного преступления в течение двухлетнего испытательного срока.
Суд наложил на Центристскую партию штраф в размере 750 000 евро. Суд увеличил штраф, наложенный за новое преступление, на непогашенную часть предыдущего штрафа, наложенного Харьюским уездным судом 5 сентября 2019 года, то есть на 250 000 евро. Таким образом, суд наложил на партию штраф на общую сумму в размере миллиона евро.