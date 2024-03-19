Центристская партия обжалует решение окружного суда в Госсуде

«Мы ознакомились с двумя решениями, которые противоречат друг другу. Хотя суд первой инстанции счел, что для обвинения отсутствуют основания, окружной суд решил иначе, - сказал Кылварт. - В этом вопросе правовой определенности ожидает как Центристская партия, так и общественность. Поэтому мы намерены обжаловать решение суда второй инстанции в Государственном суде».

Кылварт отметил, что ни ему, ни кому-либо из городских чиновников не были предъявлены подозрения. Он признал, что ситуация сложная, однако не безнадежная.

«Мы и прежде выходили из трудных ситуаций. У нас мотивированная команда, есть четкие цели и вера в то, что мы делаем, - добавил он. - Партия должна учитывать возможные негативные сценарии, однако решение суда еще не вступило в силу. Дождемся позиции Государственного суда».

Напомним, что Таллиннский окружной суд отменил оправдательный приговор Харьюского уездного суда от 18 октября 2023 года по делу Porto Franco и вынес новое решение, признав Хиллара Тедера, Михаила Корба и Центристскую партию виновными в торговле влиянием.

Суд приговорил предпринимателя Хиллара Тедера к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Суд постановил, что приговор о тюремном заключении не будет приведен в исполнение в полном объеме, если Тедер не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.

Суд приговорил центриста Михаила Корба к одному году и двум месяцам тюремного заключения, которое не будет полностью приведено в исполнение, если Корб не совершит нового умышленного преступления в течение двухлетнего испытательного срока.

Суд наложил на Центристскую партию штраф в размере 750 000 евро. Суд увеличил штраф, наложенный за новое преступление, на непогашенную часть предыдущего штрафа, наложенного Харьюским уездным судом 5 сентября 2019 года, то есть на 250 000 евро. Таким образом, суд наложил на партию штраф на общую сумму в размере миллиона евро.