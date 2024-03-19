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Как сцена из боевика: вор на автомобиле пытался скрыться от полиции

rus.postimees.ee
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Погоня.
Погоня. Фото: PPA

Полицейские машины с проблесковыми маячками тут и там, большие и местами очень большие скорости - вчера днем в мирном Ярвамаа, точнее в волости Тюри, можно было наблюдать картину, которую обычно удается увидеть разве только в боевиках.

Руководитель пайдеской группы по ведению производств отделения полиции Центральной Эстонии Айрика-Хелле Яласт рассказала, что в понедельник в 11:45 в Центр тревоги поступило сообщение, что в частный дом в деревне Локута в волости Тюри проник вор и украл различные вещи.

«Когда приехал хозяин дома, вор скрылся на автомобиле, - добавила она. - Полиция задержала 42-летнего мужчину, который скрылся на машине».

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