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Кая Каллас: у нас есть много куда более серьезных проблем, чем лишение граждан РФ права голоса

rus.postimees.ee
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Премьер-министр Кая Каллас.
Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter

В студии Радио 4 премьер-министр Кая Каллас среди прочего ответила на вопрос, зачем снова подняли тему приостановки права голоса на выборах для граждан России, пишет Rus.ERR.

На вопрос от том, почему в очередной раз поднимают тему приостановки права голоса на выборах для граждан России, а также обсуждается возможная поддержка в этом вопросе со стороны оппозиционных партий, Каллас ответила, что в коалиции хотели найти способ, как без изменения Конституции приостановить право голоса, пока Россия продолжает военную агрессию.

«Проблема в том, что у нас есть граждане России, которые могут отдавать голос и на российских выборах. У меня язык не поворачивается называть это выборами, ведь речь идет просто о повторном назначении диктатора, что никак не является демократическим процессом», - сказала Каллас, а также добавила, что у правительства есть много куда более серьезные проблемы, которые связаны с госбюджетом и всеми испытаниями, которые стране еще предстоят.

Читайте интервью полностью на ERR.

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