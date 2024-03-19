Кая Каллас: у нас есть много куда более серьезных проблем, чем лишение граждан РФ права голоса

На вопрос от том, почему в очередной раз поднимают тему приостановки права голоса на выборах для граждан России, а также обсуждается возможная поддержка в этом вопросе со стороны оппозиционных партий, Каллас ответила, что в коалиции хотели найти способ, как без изменения Конституции приостановить право голоса, пока Россия продолжает военную агрессию.

«Проблема в том, что у нас есть граждане России, которые могут отдавать голос и на российских выборах. У меня язык не поворачивается называть это выборами, ведь речь идет просто о повторном назначении диктатора, что никак не является демократическим процессом», - сказала Каллас, а также добавила, что у правительства есть много куда более серьезные проблемы, которые связаны с госбюджетом и всеми испытаниями, которые стране еще предстоят.