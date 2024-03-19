В студии Радио 4 премьер-министр Кая Каллас среди прочего ответила на вопрос, зачем снова подняли тему приостановки права голоса на выборах для граждан России, пишет Rus.ERR.
Кая Каллас: у нас есть много куда более серьезных проблем, чем лишение граждан РФ права голоса
На вопрос от том, почему в очередной раз поднимают тему приостановки права голоса на выборах для граждан России, а также обсуждается возможная поддержка в этом вопросе со стороны оппозиционных партий, Каллас ответила, что в коалиции хотели найти способ, как без изменения Конституции приостановить право голоса, пока Россия продолжает военную агрессию.
«Проблема в том, что у нас есть граждане России, которые могут отдавать голос и на российских выборах. У меня язык не поворачивается называть это выборами, ведь речь идет просто о повторном назначении диктатора, что никак не является демократическим процессом», - сказала Каллас, а также добавила, что у правительства есть много куда более серьезные проблемы, которые связаны с госбюджетом и всеми испытаниями, которые стране еще предстоят.
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