ЭКСПЕРТ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ⟩ Бананы могут исчезнуть с полок российских магазинов

Дело в том, что бананы из Индии, Вьетнама и других стран, которые теперь закупает Россия, имеют другие вкусовые характеристики. И, как подчеркивает руководитель аналитического центра «Инфолайн» Иван Федяков, россиянам такой вкус может не нравиться.