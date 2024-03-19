В ближайшее время цена на бананы в российских магазинах, вероятно, вырастет на 20-30 процентов, спрос на продукт снизится, и в результате бананы вообще исчезнут с прилавков, сообщает «Газета.ru».
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ЭКСПЕРТ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ⟩ Бананы могут исчезнуть с полок российских магазинов
Дело в том, что бананы из Индии, Вьетнама и других стран, которые теперь закупает Россия, имеют другие вкусовые характеристики. И, как подчеркивает руководитель аналитического центра «Инфолайн» Иван Федяков, россиянам такой вкус может не нравиться.