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ЭКСПЕРТ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ⟩ Бананы могут исчезнуть с полок российских магазинов

Кая Коовит
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Бананы на полке магазина.
Бананы на полке магазина. Фото: PATRICK T. FALLON

В ближайшее время цена на бананы в российских магазинах, вероятно, вырастет на 20-30 процентов, спрос на продукт снизится, и в результате бананы вообще исчезнут с прилавков, сообщает «Газета.ru».

Дело в том, что бананы из Индии, Вьетнама и других стран, которые теперь закупает Россия, имеют другие вкусовые характеристики. И, как подчеркивает руководитель аналитического центра «Инфолайн» Иван Федяков, россиянам такой вкус может не нравиться.

В январе и феврале в целом продажи бананов в России снизились на 20 процентов по сравнению с годом ранее.

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