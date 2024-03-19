Эстонский спортсмен Йоханнес Эрм, в начале марта завоевавший бронзовую медаль в семиборье на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях в Глазго, получит премию от Таллинна, сообщает Rus.ERR.
Многоборец Йоханнес Эрм добавит в свою копилку и премию от Таллинна
Согласно проекту распоряжения, которое столичная городская управа планирует принять на заседании в среду, Эрм получит от Таллинна 1400 евро.
Его тренеру Холгеру Пеэлю город выплатит 600 евро.
Напомним, 25-летний таллиннец Йоханнес Эрм завоевал бронзовую медаль в семиборье на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, который в начале марта прошел в Глазго.
За два соревновательных дня он установил новый личный рекорд - 6340 очков.