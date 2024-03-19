Бывший полицейский о желающим выйти на свободу детоубийце: «Ни о каком раскаянии здесь не может быть и речи»

В апреле 1990 года пятилетняя Диана пропала с детской площадки в Хаапсалу, а через четыре месяца была найдена убитой. Это дело остается нераскрытым и по сей день. Хотя Василий Очкаленко был главным подозреваемым в исчезновении и убийстве девочки, у полиции на тот момент не было веских доказательств, позволяющих признать его виновным.