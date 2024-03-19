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Бывший полицейский о желающим выйти на свободу детоубийце: «Ни о каком раскаянии здесь не может быть и речи»

Кетлин Крузе
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Пожизненно заключенный Василий Очкаленко постоянно навещает родной поселок Панга, где живет его отчим
Пожизненно заключенный Василий Очкаленко постоянно навещает родной поселок Панга, где живет его отчим Фото: Kanal2

58-летний Василий Очкаленко, приговоренный к пожизненному заключению за попытки изнасилования и убийство маленьких девочек, хочет выйти на свободу. Однако бывший хаапсалуский полицейский, присутствовавший при задержании детоубийцы, не верит в его раскаяние. «Ни о каком раскаянии здесь не может быть и речи, если он тогда систематически убивал…»

В апреле 1990 года пятилетняя Диана пропала с детской площадки в Хаапсалу, а через четыре месяца была найдена убитой. Это дело остается нераскрытым и по сей день. Хотя Василий Очкаленко был главным подозреваемым в исчезновении и убийстве девочки, у полиции на тот момент не было веских доказательств, позволяющих признать его виновным.

Через два года в Хаапсалу пропала десятилетняя Светлана, а Очкаленко был признан виновным в ее изнасиловании и убийстве. Всего через несколько недель после исчезновения Светланы он также пытался изнасиловать 12-летнюю девочку из Хаапсалу. Чудом девочка выжила.

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