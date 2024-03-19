KredEx: время готовиться к подаче заявок на установку солнечных панелей в частном доме

Он добавил, что накопитель делает счета за электроэнергию в зимнее время намного более доступными, поскольку система управления может сама оценить, когда выгодно покупать энергию из сети, а когда продавать.

«На сайте Elektrilevi легко проверить, можно ли продавать энергию от солнечных батарей в сеть в определенном районе. Если производственные мощности на данном участке заполнены и, согласно Elektrilevi, невозможно продать их в сеть на данном участке, все равно можно производить энергию для собственных нужд только когда возникает необходимость», - объяснил Корб.

По словам менеджера по продажам карт и кредитов Inbank Эвелин Рахкем, самофинансирование необходимо и для поддержки KredEx. «Например, если субсидия составляет 30%, собственное участие составляет 70% от общей стоимости солнечного парка, и для покрытия самофинансирования можно использовать кредиты на зеленую энергию, предлагаемые банками. Поскольку солнечный парк имеет длительный срок службы, погашение кредита может быть растянуто на срок до десяти лет», - отметила Рахкем.

Устройства накопления энергии помогают сэкономить как на сетевых расходах, так и на ценах на электроэнергию.

«Если с помощью поддержки KredEx, помимо солнечных панелей, есть желание повысить энергоэффективность здания другим методом, кредит на зеленую энергию можно использовать для финансирования самофинансирования строительства других возобновляемых источников энергии, таких как модернизация систем отопления или установка геотермального отопления. Также для повышения энергоэффективности объекта недвижимости, установки воздушного теплового насоса или приобретения накопителя энергии», - описала возможности кредитования экологически чистой энергии эксперт Inbank.

Руководитель по развитию Ampere пояснил, что вся электроэнергия, производимая солнечными панелями, которую невозможно потребить на месте одновременно, изначально хранится в энергохранилище, а когда оно заполняется, излишки продаются в сеть.

«Например, если биржевая цена электроэнергии составляет 0,15 евро/кВтч, а в сеть отправляется 10 кВтч солнечной энергии в час, полученная плата составит 1,5 евро (из этого необходимо вычесть маржу обратного выкупа, которая варьируется примерно от 0,004-0,007 евро/кВтч у каждого продавца электроэнергии). Храня электроэнергию в накопителе энергии и потребляя ее позже, вы сможете сэкономить как на сетевых расходах, так и на цене электроэнергии, которая в вечерние часы, как правило, дороже», — пояснил Корб.