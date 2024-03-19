Министерство юстиции: мы не проверяли договор аренды Лаанета, поскольку он прошел обучение по урегулированию конфликтов интересов

Eesti Ekspress написал в субботу, что Лаанет как на нынешней должности министра юстиции, так и на прошлой должности министра обороны арендовал квартиру у пасынка за государственные деньги. Аренда квартиры обошлась в более чем 12 тысяч евро. Лаанет подал в отставку с поста министра, полиция возбудила против него дело о правонарушении

«Перед выплатой документы проходят внутреннее согласование. Документы о возмещении расходов утверждаются руководителем департамента бюджета и стратегии», - пояснила процедуру представитель министерства Мария-Элиса Туулик.Министр, желающий получить возмещение расходов на жилье, в заявлении подтверждает, что договор аренды не заключался с близким к нему лицом. Министерство проверяет адресные данные в регистре народонаселения, чтобы установить, что место жительства министра находится за пределами Таллинна. «Проверку данных о месте жительства проводил сотрудник, исполнявший обязанности руководителя отдела внутреннего аудита, в мае 2023 года», - сказала Туулик.

«Калле Лаанет в своем заявлении о возмещении расходов подтвердил, что договор аренды не был заключен со связанным лицом, указанным в антикоррупционном законе (статья 7). Лаанет также подтвердил, что при вступлении в должность он прошел обучение по урегулированию конфликтов интересов. Поэтому у Минюста не было оснований дополнительно проверять этот аспект в вопросе, связанном с договором аренды», - сказал Туулик.

Министерство пересматривает внутренний порядок информирования и возмещения расходов в связи с инцидентом.

Лаанет заявил, что больше не будет комментировать эту тему.

«Поскольку Центральная криминальная полиция вчера начала производство по делу о правонарушении, чтобы правоохранительные органы могли спокойно и независимо выполнять свою работу, и чтобы не влиять на ход процесса, я не буду давать дополнительных комментариев общественности по этому поводу до окончания производства», - заявил Лаанет.