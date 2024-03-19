Около 11 утра корабль подал сигнал бедствия, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на связанный с силовиками канал Baza.

На борту траулера было семь человек экипажа, четверо пострадали. По словам источников Baza, как минимум один человек погиб. Причины взрыва неизвестны.

Российские СМИ со ссылкой на руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова утверждает, что на траулере случился пожар и его буксируют в порт. Калининградская область выделит один миллион рублей семье погибшего при пожаре на траулере «Капитан Лобанов» и по 500 000 пострадавшим, сообщили власти.

Как удалось выяснить «Дождю» на основе открытых данных автоматизированной системы слежения AIS, «Капитан Лобанов» мог попасть в зону проведения учений Балтийского флота ВМС России. Об этом свидетельствует официальное предупреждение о зоне проведения учений - они также проходят у берегов Калининградской области. Последнее сообщение о ходе учений поступило накануне вечером: команда корвета «Бойкий» отчиталась о поражении учебных целей.

В октябре 2023 года журналистский центр «Досье» выпустил расследование, согласно которому ВМФ России могут использовать рыболовные траулеры в военных целях.