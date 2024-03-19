Таллиннские частные школы по интересам получат поддержку города

По словам вице-мэра Андрея Канте, поддерживая частные школы по интересам, город хочет предоставить детям и молодёжи в возрасте от семи до 19 лет максимально разностороннее внешкольное образование.

Он отметил, что за последние несколько лет число частных школ, получающих поддержку, и количество обучающихся в них детей удвоилось: «Если три года назад город поддерживал 23 частные школы по интересам, в которых обучается около 4200 учеников, то в этом году поддержку получили 44 частные школы по интересам, в которых почти 9500 учеников. Мы сделали критерии поддержки доступнее, а процесс подачи заявок - удобнее, чтобы обеспечить более разнообразное и качественное образование по интересам, доступное большему числу молодых».

Размер пособия, выплачиваемого один раз в год на частную школу по интересам, зависит от количества учеников и составляет от четырех тысяч до 17 тысяч евро.

Частные школы, оказывающие образовательные услуги по интересам, могут претендовать на поддержку со стороны города Таллинн при соблюдении определенных условий.

Для этого они должны функционировать в городе не менее пяти лет, их учебные программы должны быть зарегистрированы в Эстонской информационной системе образования (EHIS) и в них должно обучаться не менее 85 проживающих в Таллинне учеников в возрасте от семи до 19 лет.

Кроме того, ходатайствующая о пособии школа должна иметь лицензию на обучение, выданную Министерством образования и науки, и у неё не должно быть задолженности по налогам или долгов перед муниципальными учреждениями Таллинна.

Дополнительную информацию об условиях поддержки частных школ по интересам в Таллинне можно найти на сайте города.