Finnair хочет избавиться от 99 процентов акций

Сплит акций обычно производится, когда акции становятся дороже в цифровом отношении, чтобы повысить ликвидность ценных бумаг. LHV некоторое время назад сделал это в Эстонии.

Изменение количества акций Finnair состоится в среду вечером на основе списка акционеров.

На каждую сотню будет аннулировано 99 акций, и это будет отражено в реестре предприятий Финляндии уже в четверг, 21 марта.

Это должно повысить акции Finnair с нынешних трех центов до трех евро, только при этом количество акций для инвесторов уменьшится на такую ​​же сумму.

Это исключительно биржевое техническое изменение, которое не делает компанию или акции лучше или хуже.