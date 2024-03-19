Общее собрание акционеров финской государственной авиакомпании Finnair решило, что в будущем ста акций будут сокращены до одной, т.е. состоится обратный сплит акций.
Finnair хочет избавиться от 99 процентов акций
Сплит акций обычно производится, когда акции становятся дороже в цифровом отношении, чтобы повысить ликвидность ценных бумаг. LHV некоторое время назад сделал это в Эстонии.
Изменение количества акций Finnair состоится в среду вечером на основе списка акционеров.
На каждую сотню будет аннулировано 99 акций, и это будет отражено в реестре предприятий Финляндии уже в четверг, 21 марта.
Это должно повысить акции Finnair с нынешних трех центов до трех евро, только при этом количество акций для инвесторов уменьшится на такую же сумму.
Это исключительно биржевое техническое изменение, которое не делает компанию или акции лучше или хуже.