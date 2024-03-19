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Finnair хочет избавиться от 99 процентов акций

Ромет Креэк
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Самолет Finnair приземляется в аэропорту Тампы (США).
Самолет Finnair приземляется в аэропорту Тампы (США). Фото: Chris Urso

Общее собрание акционеров финской государственной авиакомпании Finnair решило, что в будущем ста акций будут сокращены до одной, т.е. состоится обратный сплит акций.

Сплит акций обычно производится, когда акции становятся дороже в цифровом отношении, чтобы повысить ликвидность ценных бумаг. LHV некоторое время назад сделал это в Эстонии.

Изменение количества акций Finnair состоится в среду вечером на основе списка акционеров.

На каждую сотню будет аннулировано 99 акций, и это будет отражено в реестре предприятий Финляндии уже в четверг, 21 марта.

Это должно повысить акции Finnair с нынешних трех центов до трех евро, только при этом количество акций для инвесторов уменьшится на такую ​​же сумму.

Это исключительно биржевое техническое изменение, которое не делает компанию или акции лучше или хуже.

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