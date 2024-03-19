Поздно вечером в прошлое воскресенье были обнародованы результаты так называемых президентских выборов в России, что позволило Владимиру Путину, как и ожидалось, продемонстрировать наличие у него подавляющей поддержки.
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ОБЗОР ⟩ Опьяненный властью Путин пытался одурачить оставшуюся в России элиту
«Основная аудитория Кремля – элита, именно она должна быть убеждена в том, что за последние шесть лет позиции Путина не ослабли, а укрепились», – цитирует Politico слова эксперта Chatham House по России Николая Петрова.