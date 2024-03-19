ОБЗОР ⟩ Опьяненный властью Путин пытался одурачить оставшуюся в России элиту

«Основная аудитория Кремля – ​​элита, именно она должна быть убеждена в том, что за последние шесть лет позиции Путина не ослабли, а укрепились», – цитирует Politico слова эксперта Chatham House по России Николая Петрова.

Сообщается, что Путин набрал 87 процентов голосов, что больше, чем числа, которое были представлены для победы на выборах в четырех предыдущих случаях. Это на десять процентов выше результата, который был показан в 2018 году.