Сегодня, 19 марта, в Тарту для работников первой линии проходят масштабные учения, в которых участвуют полиция, спасатели, скорая помощь, Тартуская горуправа и Тартуский университет. В час дня решительный грабитель с разницей в несколько минут пытался ограбить двух женщин.
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Фото ⟩ Учения в городе: мужчина с ножом пытался ограбить двух женщин, но все пошло не по плану
Сначала мужчина лет 30 напал сзади на незнакомую женщину возле и попытался отобрать у нее телефон. Эта попытка не удалась, но, поскольку он был не из тех, кто сдается, через несколько минут в нескольких сотнях метров грабитель нашел новую жертву.