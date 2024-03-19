Фото ⟩ Учения в городе: мужчина с ножом пытался ограбить двух женщин, но все пошло не по плану

Сначала мужчина лет 30 напал сзади на незнакомую женщину возле и попытался отобрать у нее телефон. Эта попытка не удалась, но, поскольку он был не из тех, кто сдается, через несколько минут в нескольких сотнях метров грабитель нашел новую жертву.