Таллиннский административный суд во вторник удовлетворил предварительный запрос о правовой защите НКО Meie Nursipalu и приостановил действие десяти разрешений на вырубку леса, выданных Департаментом окружающей среды для лесозаготовительных работ на полигоне Нурсипалу.
Административный суд остановил расчистку полигона Нурсипалу
Административный суд указал, что если лес вырубить, то восстановить прежнее положение уже будет невозможно. «В то же время лесная территория в настоящее время используется в качестве военного полигона. На территории также имеется дорожная сеть, позволяющая передвигаться по местности различной технике. Эту территорию нельзя было бы использовать в качестве планового стрельбища до тех пор, пока правительство не принимет соответствующее решение», - отметил суд.
Административный суд считает, что в настоящее время требования безопасности к плановым стрелковым учениям на вырубке не гарантируют защиту жизни и здоровья людей, в связи с чем торопиться с вырубкой лесов не следует.
«Согласно вышесказанному нельзя утверждать, что сокращение территории улучшит возможности обучения сил обороны и союзников в данный момент или что отсутствие ее сокращения ухудшит их. Данная территория имеет густую дорожную сеть и "Это рекреационно-ягодный лес, используемый жителями района. Поэтому люди активно передвигаются по этому району, и общеизвестно, что лес также активно используется военными», - говорится в решении суда.
По мнению суда, военные смогут продолжать выполнять свои задачи на полигоне и без расчистки территории: «Если бы территория была бы уже расчищена, то уже невозможно было бы идентифицировать охраняемый вид растения ветреница раскрытая или сон-трава, не говоря уже о ее пересадке».
«На сегодняшний день пока еще неизвестно потенциальное воздействие на природную среду планируемой инфраструктуры полигона Нурсипалу, и по результатам оценки воздействия на окружающую среду может быть принято решение об изменении планируемых границ полигона или расположения инфраструктуры. В таком случае деятельность, которую нельзя отменить и которая поспешно велась для нужд полигона, не является оправданной», - говорится в постановлении суда.
Руководитель отдела лесного хозяйства Департамента окружающей среды Тийна Юрис попросила Центр управления государственными лесами (RMK) прекратить работы. RMK приступил к вырубке в понедельник. В общей сложности было вырублено несколько гектаров леса, но более подробная информация появится позже.
В общей сложности предполагалось вырубить более 50 гектаров леса для частичного расширения трасс под дороги и новой зоны стрельбища. Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) предполагал, что ширина дорожных коридоров составит 30 метров, хотя программа развития Нурсипалу предусматривала, что ширина коридоров для расчистки дорожной сети может составлять 15 метров для дорог первой категории или 13 метров для дорог второй категории.
RKIK разрешено проводить работы на условиях, указанных в постановлении правительства, но эти условия не были выполнены. Например, площадь, подлежащая расчистке, оказалась больше, чем было указано в распоряжении, исследования, которые должны были быть завершены до начала работ, не были готовы.
Исследование шума все еще проводится, оценка в рамках проекта заповедников Natura, ее только инициировали, охраняемое растение сон-трава, которое строго охраняется в Европе, до сих пор не пересажено.