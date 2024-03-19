Административный суд остановил расчистку полигона Нурсипалу

Административный суд указал, что если лес вырубить, то восстановить прежнее положение уже будет невозможно. «В то же время лесная территория в настоящее время используется в качестве военного полигона. На территории также имеется дорожная сеть, позволяющая передвигаться по местности различной технике. Эту территорию нельзя было бы использовать в качестве планового стрельбища до тех пор, пока правительство не принимет соответствующее решение», - отметил суд.

Административный суд считает, что в настоящее время требования безопасности к плановым стрелковым учениям на вырубке не гарантируют защиту жизни и здоровья людей, в связи с чем торопиться с вырубкой лесов не следует.

«Согласно вышесказанному нельзя утверждать, что сокращение территории улучшит возможности обучения сил обороны и союзников в данный момент или что отсутствие ее сокращения ухудшит их. Данная территория имеет густую дорожную сеть и "Это рекреационно-ягодный лес, используемый жителями района. Поэтому люди активно передвигаются по этому району, и общеизвестно, что лес также активно используется военными», - говорится в решении суда.

По мнению суда, военные смогут продолжать выполнять свои задачи на полигоне и без расчистки территории: «Если бы территория была бы уже расчищена, то уже невозможно было бы идентифицировать охраняемый вид растения ветреница раскрытая или сон-трава, не говоря уже о ее пересадке».