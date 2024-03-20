Атака российских добровольцев, разрушение инфраструктуры РФ и смерть репутации Красного Креста. Обзор событий в Украине

Из его же слов следует, что Киев решил все-таки заняться кристаллизацией и объединением российской антипутинской оппозиции вокруг этих структур.

«Однозначно…, их уже нельзя назвать группировками, это уже становится сила. Их сейчас несколько, они действуют вместе, близки к объединению на принципах общего видения трансформации РФ. К ним будут присоединяться многие оппозиционные силы РФ, которые находятся как внутри их страны, так и временно за рубежом… Они помогают нам с первого дня событий 24 февраля, воюют они достаточно неплохо. Они были во многих горячих точках в Украине. Мы попробуем помочь им по мере наших возможностей», - пообещал глава ГУР.

Впрочем, я начал писать об этом не для того, чтоб рассказать о Белгороде и его перспективах военного города. Видимо, потому что боль врага воспринимается как справедливость, даже украинцы больше следили за соседней страной, чем за собственными ранами. Но по сути за неделю военной жизни там погибли всего 11 человек. В то время как одна российская ракета и только в один день, 15 марта, убила в Одессе 21 человека!