Атака российскими добровольцами приграничных с Украиной населенных пунктов России, сравнение украинской операции по разрушению нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ с атаками россиян на украинскую энергосистему и заявление Уполномоченного Верховной Рады по правам человека о том, что освобожденные из плена украинские военные и гражданские ни разу не видели представителей МККК - эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Атака российских добровольцев, разрушение инфраструктуры РФ и смерть репутации Красного Креста. Обзор событий в Украине
Внимание украинцев на минувшей неделе, естественно, было приковано к атакам российскими добровольцами приграничных с Украиной населенных пунктов России. Практически ежедневно в Белгороде и области раздавались взрывы, звучали сирены. Путин нарушил свою традицию долгих пауз на комментарии актуальных событий, и пояснил бои на Белгородщине попыткой Украины сорвать выборы. Это, в принципе, подтвердили и сами добровольцы.
Их действия действительно стали неким тестом российских властей на гуманизм. Поскольку Кремлю нужно было выбирать: либо эвакуация людей из зоны боевых действий, либо делать вид, что ничего особенного не происходит и проводить выборы Путина в обычном режиме, подвергая жизни избирателей опасности. Кремль выбрал второе. Более того, местные власти даже препятствовали выезду из региона людей, которые сами принимали такое решение.
Непонятно, как это повлияло на электоральные настроения белгородцев (учитывая, что объективную картину выборы без выбора дать не могут), но вопросы у людей точно остались. Особенно после того, как российские СМИ написали, что Путину, оказывается, за две недели до событий докладывали об их подготовке, но никаких серьезных мер для защиты российской границы предпринято не было…
Однако выборы прошли, а атаки военных объектов на территории РФ Русским добровольческим корпусом, Легионом «Свобода России» и Сибирским батальоном не прекратились. И, судя по словам главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, теперь они станут системными. Выступая в телеэфире он сказал, что «по данным украинской разведки», представители этих движений «не собираются заканчивать в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил».
Из его же слов следует, что Киев решил все-таки заняться кристаллизацией и объединением российской антипутинской оппозиции вокруг этих структур.
«Однозначно…, их уже нельзя назвать группировками, это уже становится сила. Их сейчас несколько, они действуют вместе, близки к объединению на принципах общего видения трансформации РФ. К ним будут присоединяться многие оппозиционные силы РФ, которые находятся как внутри их страны, так и временно за рубежом… Они помогают нам с первого дня событий 24 февраля, воюют они достаточно неплохо. Они были во многих горячих точках в Украине. Мы попробуем помочь им по мере наших возможностей», - пообещал глава ГУР.
Впрочем, я начал писать об этом не для того, чтоб рассказать о Белгороде и его перспективах военного города. Видимо, потому что боль врага воспринимается как справедливость, даже украинцы больше следили за соседней страной, чем за собственными ранами. Но по сути за неделю военной жизни там погибли всего 11 человек. В то время как одна российская ракета и только в один день, 15 марта, убила в Одессе 21 человека!
Более того, с 11 марта российские военные начали активно обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области Украины. Там проходит массовая эвакуация населения. Только за минувший понедельник на Сумщине было зафиксировано 214 взрывов. Атаковали ракетами, управляемыми авиабомбами, БПЛА, сбрасывали мины. В десятках сел значительные разрушения. Очевидно, что это ответ Путина на действия российских добровольцев, направленные против его режима. Однако (в отличие от российско-украинской акции) они не имеют ни военной, ни предвыборной цели - это чистой воды террор. От которого страдают исключительно мирные люди. Многие из которых, кстати, в силу географии своего проживания, придерживались пророссийских взглядов.
«Вода камень точит»
В России, а некоторые и на Западе, сравнивают нынешнюю операцию Украины по разрушению нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ с атаками россиян на украинскую энергосистему осенью-зимой прошлого года. На мой взгляд, сравнение некорректное. Мирным россиянам (хотя, судя по проценту поддержавших Путина, - там таких нет) аварии на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) могут грозить только подорожанием горючего, в крайнем случае - его дефицитом. А украинцы из-за обстрелов ТЭЦ и электростанций рисковали в прямом смысле замерзнуть в неотапливаемых многоэтажках без тепла, электроэнергии и воды.
Тепло и электростанции работают на мирное население, а вот НПЗ и нефтебазы снабжают горючим военную технику оккупантов. Так что тактика похожа, но цели разные.
Кроме того, современная война - это соревнование систем радиоэлектронной борьбы и ПВО, а «каждый мощный удар вглубь территории России отвлекает силы ПВО с фронта и работает на украинскую армию», - такое пояснение дал «Экономической правде» собеседник в Силах обороны Украины.
Другой источник издания пояснил, что НПЗ «не только обеспечивают горючим российские войска, это еще и ключевой источник доходов страны-бензоколонки. Деньги от нефтегазовых доходов Россия направляет на войну и убийство украинцев».
В то же время украинские эксперты не склонны переоценивать влияние этих атак на российскую экономику. Поскольку это точечные удары, они оценивают возможное падение нефтепереработки всего на несколько процентов.
Единственный позитивный момент - это то, что большинство российских НПЗ используют западное оборудование. А в условиях санкций это значительно усложнит их ремонт. Не зря же Москва запретила экспорт бензина. Если динамика прилетов будет оставаться на нынешнем уровне, то такой же запрет придется вводить и относительно дизельного топлива.
Комментируя журналистам перспективы кампании ударов по российским НПЗ, глава СБУ Василий Малюк сказал: «… наши законные цели - это военные объекты и военная инфраструктура врага, а также военные преступники. Мы не собираемся останавливаться».
В общем, можно по-разному оценивать и атаки российских добровольцев по Белгороду, и удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Действительно, их эффект в первую очередь психологический, они не несут такого вреда стране-агрессору как обстрелы Украины баллистическими или сверхзвуковыми ракетами. Но тот факт, что война постепенно захватывает в свою воронку территорию России, и что эта воронка расширяется (даже независимо от ситуации непосредственно на фронте) - очевиден. И это просто констатация факта, который нужно учитывать тем, кто пока еще живет в иллюзии мира.
Деградация репутации
Продолжу метафору с воронкой и еще в одном аспекте. Война уничтожает не только людей и города, но и репутации. На сегодняшний день можно однозначно утверждать, что в Украине умирают репутации Папы Римского и Республиканской партии США. И уже, пожалуй, отпето и похоронено реноме Международного комитета Красного Креста.
Эта гуманитарная международная организация сомнительно показала себя еще до полномасштабного вторжения, когда ее представители отказывались требовать выполнения Минских соглашений в части посещения удерживаемых «сепаратистами» украинских граждан, от «властей» «ДНР»/«ЛНР» - «чтобы не портить отношений». При этом, МККК тогда отправлял на оккупированные территории сотни тысяч тонн грузов, которые поступали в распоряжение почему-то «властям республик», а не конкретным нуждающимся. Многие эти товары, например, стройматериалы и электрооборудование, могли использоваться в военных целях…
Потом, МККК показал себя абсолютно предвзятым из-за позиции отделений России и Беларуси, которые, де-факто, поддержали войну и депортацию украинских детей в РФ и РБ.
И вот, очередной «гвоздь» - на минувшей неделе Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец заявил, что ни один освобожденный из плена украинец не подтвердил Офису омбудсмена факта посещения их во время нахождения в неволе представителями Международного комитета Красного Креста…