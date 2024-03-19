Клиентов обманывают на АЗС?

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора выявил, что в целом бензоколонки в Эстонии, в зависимости от сети автозаправочной станции, обычно находятся в хорошем состоянии, но фактическая погрешность обычно остается в пределах, считаемых приемлемыми с точки зрения законодательства или нормативных требований.
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«Заправочные станции должны проверять бензоколонки раз в год. В ходе проверки проверяют комплектность измерительной системы, маркировку, а также работу всех других функций. Самым важным является, конечно, измерительный тест», - прокомментировала руководитель технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Ингрид Тейнемаа.