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Клиентов обманывают на АЗС?

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Бензин 95
Бензин 95 Фото: Tairo Lutter

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора выявил, что в целом бензоколонки в Эстонии, в зависимости от сети автозаправочной станции, обычно находятся в хорошем состоянии, но фактическая погрешность обычно остается в пределах, считаемых приемлемыми с точки зрения законодательства или нормативных требований.

«Заправочные станции должны проверять бензоколонки раз в год. В ходе проверки проверяют комплектность измерительной системы, маркировку, а также работу всех других функций. Самым важным является, конечно, измерительный тест», - прокомментировала руководитель технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Ингрид Тейнемаа.

Бензин 95 и дизельное топливо проверялись в двух количествах: в первом случае, объем составлял либо 2, либо 5 литров в зависимости от бензоколонки , а во втором случае, объем составлял 50 литров. Допускаемая погрешность при измерении составляет 0,5 процента от всего объема.

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