Клиентов обманывают на АЗС?

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора выявил, что в целом бензоколонки в Эстонии, в зависимости от сети автозаправочной станции, обычно находятся в хорошем состоянии, но фактическая погрешность обычно остается в пределах, считаемых приемлемыми с точки зрения законодательства или нормативных требований.