Умер Василий Уткин

Уткин начал работу на телевидении в 1989 году. Он стал в 1994 году сотрудников НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». В последнее время он занимался блогерской деятельностью.

В день вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года он опубликовал пост в соцсетях: «Не очень понимаю, как делать выпуск сегодня. Ну, какой футбол... Советов не жду – потому что точно уверен, что сейчас никто не даст такого совета. Худший день в жизни. Рекорд побит. Кажется, с этим рекордом сейчас будет как с Овечкиным. Он будет обновляться регулярно. Мрак и бессилие. Не думал, что в моей жизни будет такой день».