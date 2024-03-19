Умер российский спортивный комментатор и журналист Василий Уткин. Ему было 52 года.
Умер Василий Уткин
Он страдал от серьeзного заболевания сердечно-сосудистой системы. Как сообщает Mash, предварительная причина смерти - тромбоэмболия легочной артерии, сегодня его экстренно госпитализировали, но спасти не смогли.
Врачи диагностировали у Уткина острую сосудистую недостаточность, сразу после госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ, но реанимационные действия результата не дали, пишет Baza.
Уткин начал работу на телевидении в 1989 году. Он стал в 1994 году сотрудников НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». В последнее время он занимался блогерской деятельностью.
В день вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года он опубликовал пост в соцсетях: «Не очень понимаю, как делать выпуск сегодня. Ну, какой футбол... Советов не жду – потому что точно уверен, что сейчас никто не даст такого совета. Худший день в жизни. Рекорд побит. Кажется, с этим рекордом сейчас будет как с Овечкиным. Он будет обновляться регулярно. Мрак и бессилие. Не думал, что в моей жизни будет такой день».