20 марта на кухне Rus.Postimees - Рейн Рауд, недавно выпустивший роман Katkurong («Чумной поезд»), действие которого начинается в Сибири в 1911 году, проходит через разлом войны и революции, а затем проникает в толщу трагической советской истории. Рейн Рауд расскажет, почему мысли о стране, творящей беспредел, не дают ему покоя, и почему эстонский писатель не может делать вид, что этой страны не существует.
«На кухне» ⟩ Рейн Рауд с романом о России, которую нельзя потерять
Рейн Рауд по образованию японист, но владеет более чем 30 языками. Профессор культурологии, постоянно работающий в художественной литературе и эссеистике, Рауд - образцовый интеллектуал-гуманитарий, к тому же, потомственный. Его родители - без преувеличения выдающиеся детские писатели Эно Рауд и Айно Первик, чьи книги издавались и читались по всему Советскому Союзу, а не только в оккупированной советами Эстонии.
В конце минувшего года вышел очередной роман Рейна Рауда «Чумной поезд», посвященный судьбе эстонцев в Российской империи и затем Советском Союзе. Это может показаться вызывающим на фоне агрессивной фазы войны в Украине, а может - исключительно логичным. Как не раз говорил автор в своих интервью, знать языки и в первую очередь русский - весьма полезно. Хотя бы для того, чтобы понимать, что говорят, а в случак удачи - что думают люди, привыкшие думать по-русски.
Мы обсудим новую книгу Рейна Рауда, его критическое отношение к национализму в любых его проявлениях, а также кажущееся парадоксальным представление о том, что русское - это далеко не только российское. Как бы нынешняя страна-террорист ни пыталась представить дело иначе.