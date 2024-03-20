«На кухне» ⟩ Рейн Рауд с романом о России, которую нельзя потерять

Рейн Рауд по образованию японист, но владеет более чем 30 языками. Профессор культурологии, постоянно работающий в художественной литературе и эссеистике, Рауд - образцовый интеллектуал-гуманитарий, к тому же, потомственный. Его родители - без преувеличения выдающиеся детские писатели Эно Рауд и Айно Первик, чьи книги издавались и читались по всему Советскому Союзу, а не только в оккупированной советами Эстонии.

В конце минувшего года вышел очередной роман Рейна Рауда «Чумной поезд», посвященный судьбе эстонцев в Российской империи и затем Советском Союзе. Это может показаться вызывающим на фоне агрессивной фазы войны в Украине, а может - исключительно логичным. Как не раз говорил автор в своих интервью, знать языки и в первую очередь русский - весьма полезно. Хотя бы для того, чтобы понимать, что говорят, а в случак удачи - что думают люди, привыкшие думать по-русски.

Поэт и переводчик Игорь Котюх поздравляет Рейна Рауда с получением премии Таммсааре. Февраль 2024. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja /Scanpix Baltics

Мы обсудим новую книгу Рейна Рауда, его критическое отношение к национализму в любых его проявлениях, а также кажущееся парадоксальным представление о том, что русское - это далеко не только российское. Как бы нынешняя страна-террорист ни пыталась представить дело иначе.