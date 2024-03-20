- Первая часть - особенно, а во второй как раз много воспоминаний, она такая поэтичная. Кстати, самым примитивным и прямым голосом у Фолкнера говорит самый несимпатичный персонаж. А в то же время у нас есть обыкновение думать, что модернизм - это высокая литература, где ничего не происходит, что хорошая литература должна изображать скучную жизнь. Но это в корне неверно.

О Достоевском еще Набоков говорил, что он автор дешевых детективных романов. «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» - детективные романы. Возьмем Фолкнера: «Свет в августе» - детективный роман. Очень освободительно действует тот факт, что фильм The Big Sleep по Рэймонду Чандлеру (детектив «Глубокий сон» 1946 года, снятый Говардом Хоуксом - прим. ред.), а сценарист у нас там кто? Уильям Фолкнер! Ничто не препятствует низкому жанру быть высокой литературой!

- Кай Аарелейд сравнивала ваше многоголосие со стилем Яана Кросса. У нее у самой есть роман «Русская кровь» (2011, русский перевод 2019), который в свое время выглядел вполне нейтрально. Сейчас, когда вражда России с остальным миром предельно обострилась, любое упоминание об этой стране выглядит вызывающе. Или вы считаете, что о России, наоборот, нужно размышлять, чтобы понимать, как вести себя в дальнейшем?