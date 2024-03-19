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Акция протеста против автоналога: полиция подвела итоги

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Акция протеста.
Акция протеста. Фото: Tairo Lutter

Сегодня утром Эстонская консервативная народная партия (EKRE) провела акцию протеста против введения автоналога. Пробки, вызванные протестующими, не принесли полиции дополнительной работы.

Руководитель службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсс сказал, что во время акции полиция дежурила на основных перекрестках и улицах, а также в случае необходимости была готова фиксировать нарушения правил дорожного движения.

«Акция прошла мирно, и поскольку задержки движения транспорта были непродолжительными, никаких серьезных проблем не возникло и нарушений не было установлено», - сказал Кирсс.

EKRE организовала общегосударственную акцию протеста «Остановим машину! Остановим налог» в утренний час пик во вторник, чтобы оказать давление на правительство, чтобы оно отказалось от налога на автомобили. Демонстрация EKRE не была зарегистрирована в полиции как публичное собрание.

Партия призвала всех автомобилистов остановить свои машины на десять минут и включить аварийку. Людей просили делиться в социальных сетях фотографиями и видео стоящих автомобилей. Партия просила во время акции не препятствовать работе оперативных машин и оставаться в рамках закона.

Протесты против автоналога прошли во всей Эстонии.

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