Акция протеста против автоналога: полиция подвела итоги

Руководитель службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсс сказал, что во время акции полиция дежурила на основных перекрестках и улицах, а также в случае необходимости была готова фиксировать нарушения правил дорожного движения.

«Акция прошла мирно, и поскольку задержки движения транспорта были непродолжительными, никаких серьезных проблем не возникло и нарушений не было установлено», - сказал Кирсс.

EKRE организовала общегосударственную акцию протеста «Остановим машину! Остановим налог» в утренний час пик во вторник, чтобы оказать давление на правительство, чтобы оно отказалось от налога на автомобили. Демонстрация EKRE не была зарегистрирована в полиции как публичное собрание.

Партия призвала всех автомобилистов остановить свои машины на десять минут и включить аварийку. Людей просили делиться в социальных сетях фотографиями и видео стоящих автомобилей. Партия просила во время акции не препятствовать работе оперативных машин и оставаться в рамках закона.

Протесты против автоналога прошли во всей Эстонии.