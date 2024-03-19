Цахна в Financial Times: военные преступления России должны быть наказаны

По мнению Цахкны, Украина должна быть в состоянии противостоять агрессору как на поле боя, так и в обеспечении функционирования страны. Для этого им нужны гарантии того, что помощь будет предоставляться постоянно и в больших объемах. «Решение ЕС выделить 50 миллиардов евро, чтобы Украина могла поддержать свое общество, было шагом в правильном направлении. Теперь нам нужна такая же долгосрочная приверженность военной помощи. Если бы страны коалиции "Рамштайна" ежегодно давали Украине 0,25 процента своего ВВП на военную деятельность и оборону, этого было бы достаточно, чтобы победить Россию», - сказал Цахкна, добавив, что Эстония уже приняла такое решение.