Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил в статье-мнении опубликованной в Financial Times, что Украина может добиться успеха в войне только при условии непрерывной и масштабной помощи. Цахкна также заявил, что политика санкций против России также должна быть ужесточена, а военные преступления должны быть наказаны.
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Цахна в Financial Times: военные преступления России должны быть наказаны
По словам Цахкны, Украина уже более двух лет борется за мир, в котором сила не дает справедливости и границы не изменяются силой.