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Цахна в Financial Times: военные преступления России должны быть наказаны

BNS
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Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна. Фото: Tairo Lutter

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил в статье-мнении опубликованной в Financial Times, что Украина может добиться успеха в войне только при условии непрерывной и масштабной помощи. Цахкна также заявил, что политика санкций против России также должна быть ужесточена, а военные преступления должны быть наказаны.

По словам Цахкны, Украина уже более двух лет борется за мир, в котором сила не дает справедливости и границы не изменяются силой.

По мнению Цахкны, Украина должна быть в состоянии противостоять агрессору как на поле боя, так и в обеспечении функционирования страны. Для этого им нужны гарантии того, что помощь будет предоставляться постоянно и в больших объемах. «Решение ЕС выделить 50 миллиардов евро, чтобы Украина могла поддержать свое общество, было шагом в правильном направлении. Теперь нам нужна такая же долгосрочная приверженность военной помощи. Если бы страны коалиции "Рамштайна" ежегодно давали Украине 0,25 процента своего ВВП на военную деятельность и оборону, этого было бы достаточно, чтобы победить Россию», - сказал Цахкна, добавив, что Эстония уже приняла такое решение.

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