«Новости в 7» за 19 марта: движение остановили, а налог — нет; как украинские бойцы собирают дроны и управляют ими; первая в Эстонии антистресс-комната гнева; школа профобучения Proftehh отметила 25-летие

Сегодня в выпуске:

- Сотни автомобилистов по всей стране приняли участие в инициированной партией EKRE акции протеста против автоналога. В 9 часов утра они остановились в движении на 10 минут, включив огни аварийной остановки. Как проходила акция и как к ней отнеслась полиция - в нашем репортаже

- Это важно: реформа утилизации отходов приведет к заметному росту тарифов на вывоз мусора; почему через 10 лет число семейных врачей сократится на 20%; на Гаити продолжаются бесчинства и грабежи

- Продолжаем серию специальных репортажей из Украины. Наш корреспондент знакомился с тем, как украинские бойцы изготавливают и управляют дронами, ставшими одним из основных видов вооруженной борьбы с агрессорами

- Вас захлестывают негативные эмоции, ненависть и гнев? Где и как можно безопасно и эффективно от них избавиться, не причинив никому вреда, выясняла наш корреспондент

- Это интересно: Эстония попала в тройку стран с самым чистым воздухом в мире; российский певец Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены

- Самые востребованные профессии, лучшие преподаватели, тысячи трудоустроенных выпускников - ведущая частная школа профессионального образования отмечает 25-летие переездом на новые площади и сменой бренда. На новоселье у «Proftehh»-а побывала наша съемочная группа

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 19 марта.